Kurbanlık Seçerken Gebe ve Damızlık Dişi Olmamasına Dikkat Edin"

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt, kurbanlık seçerken hayvanın gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmek gerektiğini belirtti.Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, hayvan pazarlarında yoğunluk yaşandığına değindi.Sağlığı tehdit edebilecek olumsuzluklara karşı önlemler alındığını aktaran Bayazıt, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerin, kurbanlık hayvan satıcılarının ve alıcılarının bu tedbirlerin gereklerini yerine getirmeleri önemlidir. Hayvan satış yerleri Valiliğimiz Kurban Komisyonunca belirlenmiş olup, İl Müdürlüğümüz veteriner hekimleri tarafından denetlenmektedir. Halkımızı bu satış yerlerinden kurbanlıklarını almak ve izinli kesim yerlerini kullanmak konusunda uyarmak isteriz. Bakanlığımız, hayvan bilgi ve hareketlerini düzenleyen TÜRKVET sisteminde kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/' internet sayfasından veya 'HaySag' isimli mobil uygulamadan sorgulanabilmektedir. Satın alınacak kurbanlıklarla ilgili bilgilere vatandaşlarımız bu şekilde ulaşabilirler."

Kurban kesim yerleri tercih edilmeli

Bakanlıkça hazırlanan Kurban Rehberi'nin dağıtıldığını belirten Bayazıt, "Konuya ilişkin daha fazla bilgi için Bakanlığımız resmi internet sayfası veya Edirne Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz internet sayfası kullanılabilmektedir. Vatandaşlarımızın hayvan seçerken seçilen hayvanın, gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmeleri, ülkemiz hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanları kurbanlık olarak tercih etmeleri çok önemlidir. Kurbanlık olarak satılmak amacıyla getirilen kurbanlık hayvanların, aşılı ve kulaklarında küpelerinin bulunması, büyükbaş hayvanlar için Hayvan Pasaportu Belgesinin, küçükbaş hayvanlar için ise Hayvan Nakil Beyannamesinin bulunması gerekmektedir. Kurbanlık hayvanların kesimleri için veteriner hekim kontrolünün olduğu İl Müdürlüğümüzce onay verilen kesimhaneler ve Kurban Komisyonunca belirlenen kesim yerleri tercih edilmelidir. Kurban Bayramı süresince ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dahil tüm yan ürünlerin zayi edilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir." ifadelerini kullandı.