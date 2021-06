Kurbanlık satışları başladı

Korkuteli'nde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş kurbanlıkların satışında hareketlilik başladı.

Korkuteli'nde yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle küçükbaş kurbanlıkların satışında hareketlilik başladı. Kurbanlıkların fiyatı büyüklüğüne göre 2 ile 3 bin lira arasında değişiyor.

Korkuteli'ne bağlı Sımandır susuzunda baba mesleği hayvancılığı sürdüren Murat Demir, her yıl olduğu gibi bu yılda Kurban Bayramı öncesi çiftliğinde küçükbaş kurbanlık satışlarına başladıklarını söyledi. Satılan kurbanlıkları bayrama kadar çiftliklerinde bakıp, sahibine teslim ettiklerini anlatan Demir,

sattıkları küçükbaş kurbanlıkları doğal ortamda beslediklerini söyledi. Murat Demir, Her yıl olduğu gibi bu yıl da sağlıklı bir şekilde kurbanlarımızı bayrama kadar besleyerek bayram arifesinde müşterilerimize teslim edeceğiz. Otladıkları sırada yem vermiyoruz. Şu an her ailenin ekonomik bütçesine uygun kurbanlık bulunur " dedi.edi.

(Adem Durmaz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı