Sivas'ta Sivas Belediyesi tarafından Ahırlar Bölgesi'ne kurulan hayvan pazarında hazırlıklar tamamlandı, kurbanlık satışları başladı.

Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hayvan satıcıları için 50 çadır yeri, 34 küçükbaş ve 27 büyükbaş hayvan padokunun tahsisi yapıldı. Vatandaşların bölgeye ulaşımını kolaylaştırmak adına Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurban Pazarı'nın yolunda asfalt yenilemesi de yapıldı. Pazar yerindeki tuvaletler, lavabolar, duş yerleri, çeşmeler ile mescitte bakım ve onarım çalışması yapan ekipler, öte yandan lokanta ve çay ocağında da yenileme çalışmalarını tamamladı. Alandaki günlük temizlik çalışmaları ise rutin olarak sürdürülüyor."denildi. - SİVAS

Kaynak: İHA