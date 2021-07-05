Kurbanlık Satış Noktaları Başvuruları Başlıyor
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Kurbanlık Satış Noktaları Başvuruları Başlıyor

Kurbanlık Satış Noktaları Başvuruları Başlıyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satmak isteyen vatandaşlar için yer satışları 5 Temmuz tarihinde başlıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda kurbanlık hayvan satmak isteyen vatandaşlar için yer satışları 5 Temmuz tarihinde başlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı hazırlıkları başladı. Her yıl hayvan satıcılarının ve vatandaşların büyük ilgi gösterdiği alanda satış yapmak isteyen hayvan yetiştiricileri için yer kiralama süreci başlıyor.

Kiralama ücretinin 1200 TL olduğunu ve satıcıların bu ücreti 5 Temmuz'da Gelir Şube Müdürlüğü'ne, 6 Temmuz itibariyle ise direk Hayvan Pazarı'nda açılacak gişeye yatırabileceğini ifade ettiler. Yetkililer, "Pandemi kurallarına uyularak satış yapılacak Hayvan Pazarımıza bu yıl da ilgi bekliyoruz. Satıcılarımız 5 Temmuz itibariyle yatıracakları ücret karşılığında alacakları makbuz ile hayvan pazarından yer ayırtmış olacaklar" diyerek küçükbaş veya büyükbaş hayvan satıcılarını pazar alanına beklediklerini ifade ettiler.

Kaynak: Habermetre

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