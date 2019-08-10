Kurbanlık satış merkezlerinde yoğunluk

10.08.2019 16:56

Konya'da kurban satış noktalarında arife günü yoğunluğu yaşanıyor.

Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi'ndeki Selçuklu Belediyesi Kurban Satış Yeri'nde vatandaşlar, bütçesine uygun hayvanları görme fırsatı buluyor.

Çoğunluğu ilçe ve taşra mahallelerden gelen büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, alıcılarını bekliyor. Sıkı pazarlıkların yaşandığı yerde besiciler, hareketliliğin yeterli olmadığını ancak getirdikleri malların satılacağını umuyor.

Büyükbaş havyan almak için pazara gelen vatandaşlardan Ali İhsan Küçükavcı, sıkı pazarlık sonucu 5 bin liraya el sıkıştı.

Fiyatları geçen yıllara göre düşük bulduğunu aktaran Küçükavcı, "Üç yıl öncesinin fiyatına mal aldık. Fiyatlar ucuz, iyi fiyata aldık. Hayvanın kilosu ve görüntüsü de gayet iyi. Nasipse 4 hisse girdik. Allah, kabul etsin." dedi.

Besici Ufuk Elmacı ise Karapınar'dan 50'nin üzerinde hayvanı satış yerine getirdiğini belirterek, "Fiyatlar, çok uygun ve hesaplı. Her yıl buraya hayvan getiriyorum ancak bu yıl pazar zayıf. Şu ana kadar 15 mal sattım. İnşallah bugün, yarın satılır. Yem fiyatları çok yüksek. Besicilerin belini büküyor. Bunun önüne geçilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Pazarın gözdesi "Sarı Kuyruk" 14 bine satıldı

Pazara besici Adem Yağcı tarafından getirilen simental cinsi, 700 kilogramın üzerindeki ağırlığıyla dikkati çeken boğa, 14 bin liraya satıldı.

Besicinin "Sarı Kuyruk" adını verdiği hayvan, heybetiyle görenlerin ilgisini çekiyor. Gelenlerin fotoğraf çektirdiği "Sarı Kuyruk", fiyatıyla da sahibinin yüzünü güldürmeyi başardı.

Besici Yağcı da pazara giren herkesin bu hayvana bakmak istediğini belirterek, "Gelip fotoğraf çektirenler bile vardı. Pazarın gözdelerinden biri budur. Özel besledik. Satışından memnunuz." dedi.

Kaynak: AA