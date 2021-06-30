Kurbanlık satış alanı için talepler 9 Temmuz'da alınacak

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Karadeniz Mahallesi'nde bulunan kurbanlık satış alanından yer kiralamak isteyen üreticiler için bir duyuru yayınladı.