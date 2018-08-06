Kurbanlık Satıcıları Dar Zamandan ve Padok Fiyatlarından Yakındı

MANİSA Canlı Hayvan Borsası'nda, Kurban Bayramı yaklaşırken, kurbanlık büyükbaş ve küçükbaşlar yer almaya başladı. Hayvan pazarına yeni alındıklarını belirten kurbanlık satıcıları, bayramın yaklaştığını belirterek, zaman darlığından yakındı. Satıcılar, ayrıca padok (hayvanların tutulduğu yer) fiyatlarının 3 bin TL olmasını fazla bularak, eleştirdi.

Kurban Bayramı'na kısa süre kala, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'daki illerden Manisa Canlı Hayvan Borsası'na büyükbaş ve küçükbaşlar getirilmeye başlandı. Geçen seneye göre kurbanlık fiyatlarında, fazla değişiklik olmazken, hayvanlarını satmak için getiren üreticiler, borsaya 15 gün öncesinden alındı. Bayrama kadar az süre kaldığını belirten satıcılar, hayvan pazarına daha önce alınmaları gerektiğini savundu. Geçen sene borsadaki 184 padoğun tamamı doluyken, bu yıl boş bölümler olduğu görüldü.

'SÜRE DARLIĞI' ELEŞTİRİSİ

Şanlıurfa'dan 22 büyükbaşını satmak için Manisa Canlı Hayvan Borsası'na gelen Mehmet Toplu, hem padok fiyatlarının yüksek olması hem de bayramdan 2 hafta önce borsaya girmelerine izin verilmesi nedeniyle tepkisini dile getirdi. Toplu, "Kilometrelerce uzaklıktan hayvanlarımızı buraya getirerek, satmaya çalışıyoruz. Bu süre zarfında hayvanlarımızı nasıl satacağız. Getirdiğimiz hayvanlar, 1 haftada ancak kendi toparlar. Müşteri 'Gelip, bakayım' dese hayvan, yol yorgunluğundan ayağa kalkamıyor. Geçtiğimiz yıllarda 25 gün öncesinden hayvanlarımızı satmak için getirirken, bu yıl 15 gün öncesinden borsaya aldılar" diye konuştu.

Mehmet Toplu, ayrıca padok fiyatlarının 3 bin TL olmasının, bazı üreticilerce çok bulunduğunu, kente gelmemelerine neden olduğunu söyledi.

Ardahan'dan 12 yıldır Manisa Canlı Hayvan Borsası'na hayvanlarını getiren Aytaç Karagülle ise "Türkiye genelinde hayvan borsalarına satılacak hayvanların girişine, Kurban Bayramı'ndan 15 gün önce izin verildi. Bu uygulama İzmir, Ankara, İstanbul gibi büyük olan şehirlerde olabilir; ancak Manisa gibi kentte bu uygulama gerekli değil. Manisa gibi illere eğer hayvanların 25 gün öncesinden giriş izni verilseydi daha iyi olurdu. Böylece padoklar ilk günden dolmaya başlardı; ama süreci 15 gün yaparsan hayvan satıcıları İstanbul, Ankara, İzmir gibi illeri tercih ediyor. Böyle olunca da Manisa'ya gelen hayvan sayısında düşüş yaşanıyor. Şu anda padokların bazıları boş. Eğer sabit müşterilerim olmasaydı ben de Manisa'yı tercih etmezdim" dedi.

Aytaç Karagülle, ayrıca bu yıl kurbanlık fiyatlarında fazla oynama olmadığını da kaydetti. Karagülle, geçen yıl 8 bin ile 15 bin TL arasında değişen büyükbaş fiyatının, bu sene 9 bin ile 16 bin TL arasında olduğunu belirtti. Aytaç Karagülle, küçükbaş kurbanlık fiyatının geçen yıl 500 ile 1200 TL arasında değişirken, bu sene 800 ile 1600 TL arasında olduğunu da kaydetti.

- Manisa