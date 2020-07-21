Kurbanlık poşetleri bayrama hazır
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Kurbanlık poşetleri bayrama hazır

Kurban Bayramı öncesi etler için özel olarak poşetler hazırlanırken, talebin ise geçen seneye göre yüzde 25 oranında azaldığı öğrenildi.

Kurbanlık poşetleri bayrama hazır
21.07.2020 10:11 | Son Güncelleme: 21.07.2020 10:17

Kurban Bayramı öncesi etler için özel olarak poşetler hazırlanırken, talebin ise geçen seneye göre yüzde 25 oranında azaldığı öğrenildi.

Kurban Bayramı yaklaşırken etlerin saklanması ve dağıtılması amacıyla kullanılan poşetlerin üretimi arttı. Kurbanlık etler için özel olarak tasarlanan poşetler; dayanaklı, hijyenik ve koku yapmayan yapıya sahip. Bayram öncesi üretilen poşetlerin yüzde 70'ini kurbanlık poşetlerin oluşturduğunu söyleyen imalatçı Bilal Karatutlu, Eskişehir'de yaklaşık 20 ton kurbanlık poşet sattıklarını belirtti. Kurbanlık poşet üreten fazla imalatçı bulunmadığını söyleyen Karatutlu, "Kurban Bayramı döneminde kurban poşeti imalatımız artıyor. Bu dönemde üretimimizin yüzde 70'ini kurban poşetlerine ayırıyoruz. Sektörde çok fazla imalatçı olmadığı için Eskişehir bölgesinde talep oldukça fazla. Eskişehir'de yaklaşık 20 tonluk bir kurban poşeti satışımız var. Burada genellikle toptancılar ve hayvancılara satış yapıyoruz" şeklinde konuştu.

"Geçen seneye göre yüzde 25'lik bir düşüş var"

Kurbanlık poşetlere olan talebin geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 25 azaldığını ifade eden Bilal Karatutlu, vatandaşların kurban kesimi yerine bağış yapmayı tercih ettiğini söyledi. Kurban için özel olarak üretilen poşetlerin özelliklerine de değinen Karatutlu, konuyla ilgili olarak şunları aktardı.

"Kurban poşetlerinin 2 ana özelliği var. Birincisi hijyenik diğeri ise dayanıklı olması. Üretilen malzemenin kesinlikle orijinal ve etle temasa uygun malzeme olması gerekiyor ve el değmeden üretilmesi lazım. Poşette etin temas ettiği hiçbir yere el değmemesi gerekiyor. Diğer özellik dayanıklılıkta ise poşetin ham maddesi çok önemli. Sonuçta insanlar senede bir kez kurban kesiyor. Bu sebeple etlerinin ziyan olmaması için poşetlerinin sağlam olması gerekiyor. Biz de bunun için azami gayret gösteriyoruz. Geçen seneye göre talepte yüzde 25'lik bir düşüş var. Bunun sebebi de kurbanın kesim yerine bağış olarak yapılması. Bu sebeple kayda değer bir azalma söz konusu." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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