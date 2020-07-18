Kurbanlık piyasasında canlılık yok
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurbanlık piyasasında canlılık yok

Malatya'da kurbanlık piyasası henüz canlanmazken, kavurucu sıcaklarda vatandaşlar bayram günlerini bekliyor.

Kurbanlık piyasasında canlılık yok
18.07.2020 11:28 | Son Güncelleme: 18.07.2020 11:31

Malatya'da kurbanlık piyasası henüz canlanmazken, kavurucu sıcaklarda vatandaşlar bayram günlerini bekliyor. Bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşların kurban kesmekten uzak durduğu bu nedenle vakıf ve derneklere vekalet yoluyla kurbanlıklarını kestirme girişiminde oldukları gözleniyor.

Kurban Bayramı öncesi Malatya Mal Pazarında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Kurbanlıklarını satmak için pazara getiren besicilerin, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında maske taktığı ve dezenfektan bulundurdukları görüldü

Malatya Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Taneli, 31 Temmuz Cuma günü kutlanmaya başlanacak olan Kurban Bayramı'nın bu yıl Covid-19 salgını gölgesinde geçeceğini söyleyerek, randımanlı tosun fiyatı canlı kilogram olarak 25 TL, ham düve canlı kilogram fiyatı 23 TL, inek fiyatı da 21 TL olarak yapılan istişareler neticesinde kamuoyuna açıklamıştı.

Küçükbaşlar bin ile 2 bin TL arasında

Bu arada, Malatya Mal Pazarında küçük baş hayvan satan Kürşat Demez ise küçük baş kurbanlıkların fiyatlarının bin ile 2 bin TL arasında değiştiğini ifade ederek, geçen yıla göre fiyatta fazla bir artışın olmadığını dile getirdi.

Pandemi sıkıntısı

Diğer yandan, 31 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı öncesi Malatya Mal Pazarında canlılık görülmezken, bu yıl Covid-19 pandemisi nedeniyle vatandaşların kurban kesmekten uzak durduğu bu nedenle vakıf ve derneklere vekalet yoluyla kurbanlıklarını kestirme girişiminde oldukları gözleniyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu Politika
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı 3. Sayfa
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız? Yaşam
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir Güncel
Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmayacak ancak kalabalık bayram ziyaretleri denetlenebilir
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi Güncel
İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı Güncel
Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Elektrikli testere ile öldürülen teknoloji CEO'sunun katili, en yakını çıktı!
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
CHP'li Özgür Özel'den bomba iddia: Erdoğan, 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nu aradı
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Adı tecavüz skandalına karışan HDP'li vekil apar topar partisinden istifa etti
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
Büyük gün geldi! TOGG fabrikası için ilk kazma vuruluyor, temeli projenin fikir babası Erdoğan atacak
15 Temmuz gecesi 'Yönetime el koyduk' mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Yıllar önce açıklamıştı! İşte Huysuz Virjin'in Zeki Müren'den 'nefret' etme nedeni
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, 'Size şaka yaptık' dedi
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
Mansur Yavaş, 'torpille' belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kayınvalidesinden Pınar Altuğ'un fotoğrafına ilginç yorum: Gelinin yiyecek bir şeyini bulamadım
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero, pembe bikinili tekne pozuyla mest etti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
Silah sesine koşan askerler, uzman onbaşıyı başından vurulmuş halde buldu
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
5 yıldır kira ödemediği evden çıkarılırken polisleri tehdit etti
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
Son Dakika: 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Son Dakika: "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, aramızdan ayrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Hande Erçel Huysuz Virjin Seyfi Dursunoğlu İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Ünal Karaman Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Ayasofya Azerbaycan Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kurbanlık piyasasında canlılık yok - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 11:32:35. #1.14#
title