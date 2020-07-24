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Kurbanlık pazarlığında tokalaşma sopaları kırıldı

Kurbanlık pazarlığında tokalaşma sopaları kırıldı Canlı hayvan pazarında sosyal mesafeli sıkı pazarlıklar başladı Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da sopalarla yapılan pazarlıklar renkli görüntülere sahne olurken, sıkı pazarlıklar sırasında defalarca sallanan sopalar...

24.07.2020 12:49 | Son Güncelleme: 24.07.2020 12:56

Kurbanlık pazarlığında tokalaşma sopaları kırıldı

Canlı hayvan pazarında sosyal mesafeli sıkı pazarlıklar başladı

VAN - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Van'da sopalarla yapılan pazarlıklar renkli görüntülere sahne olurken, sıkı pazarlıklar sırasında defalarca sallanan sopalar ise kırıldı.

Yeni tip korona virüs salgını bu sene tüm hayatı olduğu gibi canlı hayvan pazarı adetlerini de değiştirdi. Korona virüse karşı önlem alan satıcılarla alıcılar artık tokalaşarak uzun süre pazarlık yapamıyor. Taraflar tedbir amaçlı bir sopanın iki ucundan tutarak hayvan pazarlığı yapıyor. Van'da Kurban Bayramı öncesi bin bir emekle yetiştirilen kurbanlıklar görücüye çıktı. Canlı hayvan pazarında kıran kırana geçen pazarlıkların birinde kullanılan tokalaşma sopası ise alıcı ve satıcının defalarca sallamasına daha fazla dayanamayarak kırıldı.

Bölgede uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını yetiştiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Van Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın yolunu tutuyor. Bu yıl canlı hayvan pazarında; 40 kilogramlık bir küçükbaş hayvan bin 600 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, ortalama 500 kilogram olan büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 17 bin liradan alıcı buluyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla düştüğünün altını çizen besiciler, bu yılki Kurban Bayramı'ndan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

İHA muhabirine konuşan Erdal Kızıltaş isimli besici, fiyatı 5 bin lira olan büyükbaş hayvan için 4 bin lira fiyat biçildiğini belirtti. Fiyatların geçtiğimiz yıla oranla düştüğünü ifade eden Kızıltaş, son günlerde umutlu olduklarını söyledi.

Ahmet Etemoğlu isimli besici ise hayvanını satan besicilerin çok az kar ettiğini savundu. Kasapta etin kilogram fiyatı artarken canlı hayvan pazarında fiyatların düşük olduğunu belirten Etemoğlu, özellikle memurların son günlerde pazarda yoğunluk oluşturduğunu kaydetti.

Kurbanlık pazarlığında tokalaşma sopaları kırıldı

Kaynak: İHA

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