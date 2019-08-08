Kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

Kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kurban pazarında sahte para uyarısı uygulaması gerçekleştirdi.

08.08.2019 10:08
Kurbanlık pazarında sahte para uyarısı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri kurban pazarında sahte para uyarısı uygulaması gerçekleştirdi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hayvan pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı satıcılar uyarıldı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarında satıcıları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı uyaran polis ekipleri Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan broşürleri dağıtarak, sahte paranın gerçeğinden nasıl ayırt edileceği konusunda uygulamalı bilgiler verdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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