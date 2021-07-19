KURBANLIK PAZARINDA DENETİM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KURBANLIK PAZARINDA DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kurbanlık pazarı veterinerler tarafından denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kurbanlık pazarı veterinerler tarafından denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerden oluşan ekipler, sağlıklı ve güvenilir et tüketiminin sağlanması adına kurbanlık pazarını denetledi. Beyler Mahallesi'nde kurulan pazarda denetim yapan ekipler, hayvanların kulak küpesi ve nakil belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Hayvan pazarında özellikle damızlık değeri bulunan büyükbaş dişi hayvanların kesilmemesi gerektiği yönünde ikazda bulunan ekipler, besiciler ile vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyardı.

KURBANLIK PAZARINDA DENETİM
KURBANLIK PAZARINDA DENETİM
KURBANLIK PAZARINDA DENETİM
KURBANLIK PAZARINDA DENETİM

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Koyunlarını yolun karşısına geçirirken, araç çarpmasıyla öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca
Magazin Alişan Emre Altuğ Deniz Akkaya Şahan Gökbakar
Spor Arda Turan Fatih Terim Emre Belözoğlu Volkan Demirel Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KURBANLIK PAZARINDA DENETİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 15:43:13. #1.14#

title