KURBANLIK PAZARINDA DENETİM

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kurbanlık pazarı veterinerler tarafından denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kurbanlık pazarı veterinerler tarafından denetlenerek, küpe kontrolü yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veterinerlerden oluşan ekipler, sağlıklı ve güvenilir et tüketiminin sağlanması adına kurbanlık pazarını denetledi. Beyler Mahallesi'nde kurulan pazarda denetim yapan ekipler, hayvanların kulak küpesi ve nakil belgeleri olup olmadığını kontrol etti. Hayvan pazarında özellikle damızlık değeri bulunan büyükbaş dişi hayvanların kesilmemesi gerektiği yönünde ikazda bulunan ekipler, besiciler ile vatandaşlara koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiği konusunda uyardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı