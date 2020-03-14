Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu - Haberler
Sahibinden, Gündoğdu, İzmit

Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu

Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu Çocuğu gibi baktığı kuzu, kahvehanede bile kendisini yalnız bırakmıyor Sahibinden ayrılmayan kuzu, mahallenin maskotu oldu Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Gürsel Gündoğdu isimli bir vatandaşın kurbanlık olarak aldığı küçük kuzu, ailenin üyesi oldu.

14.03.2020 11:35 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:40
Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu

Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu

Çocuğu gibi baktığı kuzu, kahvehanede bile kendisini yalnız bırakmıyor

Sahibinden ayrılmayan kuzu, mahallenin maskotu oldu

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Gürsel Gündoğdu isimli bir vatandaşın kurbanlık olarak aldığı küçük kuzu, ailenin üyesi oldu. Evde Gündoğdu ailesi ile yaşayan "Pamuk" isimli koyun, sahibini kahvehanede bile yalnız bırakmıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Gürsel Gündoğdu, kurbanlık bir kuzu almaya karar verdi. İnternette araştırma yapan Gündoğdu, alışveriş sitesinde bir vatandaşın 1 buçuk aylık satılık bir kuzusunu satmak istediğini gördü. Vatandaş ile iletişime geçen Gündoğdu, kuzuyu satın aldı. Gündoğdu, evine götürdüğü ve "Pamuk" ismini verdiği kuzuyu eşi Emine Gündoğdu ve çocuklarıyla birlikte evde beslemeye başladı. Gürsel Gündoğdu ve eşi Emine Gündoğdu, "Pamuk"a kısa sürede alışarak çocukları gibi göremeye başladı. Aile, küçük kuzuyu her gün özel yemle besleyip, banyo yaptırıyor. Pamuk isimli kuzu ise Gürsel Gündoğdu ile kahvehaneye, Emine Gündoğdu ile semt pazarına gidiyor. "Pamuk" mahallede yaşayan vatandaşların da gözdesi haline geldi. Gürsel Gündoğdu'nun yanından ayrılmayan kuzuyu gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

"Değil kesmeyi düşünmek, onsuz plan bile yapamıyoruz"

Çok sevdiği kuzuya "Kızım" diye seslenen Gürsel Gündoğdu, "Yaklaşık 1 buçuk ay önce ben internette dolaşırken, hem sevmelik hem de kurbanlık bir hayvan bakıyordum. Hayvan satışlarının yapıldığı sitelere bakarken Pamuk'u gördüm. Çok hoşuma gitti. Sahibi de buraya yakın bir yerdeydi. Sahibiyle fiyatta anlaştık. Sonra oğluma hemen git, al gel dedim. Geldiğinde üstü başı bu kadar hijyenik değildi, kirliydi. Hemen yıkadık. Sonra kurbanda keseriz, kendimiz büyütürüz diye düşünüyorduk. Ama 15 gün sonra değil kesmeyi düşünmek, onsuz plan bile yapamıyoruz. Bir yere gideceğimiz zaman nasıl yaparız, nereye bırakırız diye düşünüyoruz. Bu hayvan bir bebek gibi değil. Bir bebeği emzirirsiniz, kundaklarsınız uyutursunuz. Bir kokmuşunuza, yakınınıza bırakabilirsiniz. Ama Pamuk öyle değil, 1 dakika bile yanımızdan ayrılmıyor" dedi.

"Çocuklar bana 'kuzu amca' demeye başladılar"

Küçük kuzunun kendilerine çok bağlandığını ifade eden Gürsel Gündoğdu, "Sabahları kalkıyoruz. Hafif bir kahvaltısını yaptırıyoruz. Ondan sonra havanın durumuna göre üzerine kıyafet giydiriyorum. Bezleme durumunu sürekli takip ediyoruz. Daha sonra kızımla birlikte parka gidiyoruz. Hemen gidemiyoruz. Çünkü komşular ve çocuklar çok olumlu tepkiler veriyor. Kızımla parka gidiyoruz, ot yiyor. Daha sonra eşim, çocuklarım, komşular geliyor. Birlikte sohbet ediyoruz. Bu aslında bize bir araya gelmek için bir sebep oldu. Hatta çocuklar bana 'kuzu amca' demeye başladılar. Pamuğun duşunu da yaptırırken eşim ve çocuklarım yardım eder. Pamuk'un özel bir şampuanı var. Onunla güzelce yıkayıp, özel havlusu ile kurutarak saç kurutma makinesi ile tüylerini kurutuyoruz" diye konuştu.

"Ben pazarda bir şey aldığım zaman, Pamuk için de hediye veriyorlar"

"Pamuk"u gören insanların çok şaşırdıklarını ifade eden Gürsel Gündoğdu'nun eşi Emine Gündoğdu ise, "Pazara gidecektim. Pamuk da arkamdan ağladı. Ben de onu da götürmek zorunda kaldım. Pazara gittiğimizde beni bırakıp tezgahlara hiç saldırmadı. Benim oğlum Furkan küçükken pazarda arkamdan ağlardı ama bu hiç öyle bir şey yapmadı. Pazarda Pamuk'u gören herkes çok sevdi. Ben pazarda bir şey aldığım zaman fazladan Pamuk için de hediye veriyorlar. Mesela 4 kilo elma aldığımda, 1 kilo da onun için veriyorlar. Bir tane kıvırcık alıyorum, pazarcılar bir tane de onun için hediye ediyorlar. Misafirliğe giderken de yanımda götürüyorum. Ablamlara gittiğim zaman altını bezliyorum. Ablamlar da hiçbir şey demiyor. Gittiğim her yere beraber götürüyorum" şeklinde konuştu.

"Mahallemize neşe kattı"

Gündoğdu ailesinin yaşadığı mahallede kahvehane işletmeciliği yapan Muhammet Genç, küçük kuzuyu mahallede yaşayan herkesin çok sevdiğini ifade ederek, "Hiç yanımızdan ayrılmıyor. Evimizin ve bahçemizin çiçeği oldu, bizim kızımız. Şu anda da hiç kimseye vermek istemiyoruz. Geçen gün buraya kakasını yapmış. Ben süpürdüm. Mahallemize neşe kattı. Onu mahallede sevmeyen insan yok. İnsanlardan ayrılmıyor, kaçmıyor. Yaşama uyumlu bir hayvan. Gürsel Bey büyüttü onu. O olmadığında sürekli 'meleyerek onu arıyor. Bazen o saklandığında buralarda dolanıp onu arıyor" ifadelerini kullandı.

Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ece Erken Acun Ilıcalı Muhterem Nur
Spor Metin Oktay Fatih Terim Bülent Uygun Sergen Yalçın Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Kurbanlık olarak aldıkları kuzu evlatları gibi oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:07:07. #1.14#