Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
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Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Haberler | Güncel

Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde her Kurban Bayramı'na 15-20 gün kaldığında gerçekleştirilen kurbanlık küçükbaş hayvanların kınalanması geleneği sürüyor.

Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde her Kurban Bayramı'na 15-20 gün kaldığında gerçekleştirilen kurbanlık küçükbaş hayvanların kınalanması geleneği sürüyor. Bayrama yaklaştıkça kurban pazarlarına çıkarılmaya hazırlanan küçükbaş hayvanların kınalanması çalışmaları Ayvalık'ta başladı.

Ayvalık'ın en büyük ve küçükbaş hayvan üreticilerinden biri olan Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal'a ait Barbun'un Çiftliği'nde, bugünlerde ilginç bir telaş var.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala artan heyecanla çiftlik çalışanları özellikle kurbanlık kuzuları geleneksel yöntemlerle kınalamaya çalışıyorlar.

Çiftlikte bulunan yüzlerce kurbanlık kuzunun kınlanmasına ait gelenek hakkında gazetecilere açıklamalarda bulunan çiftlikteki hayvanların bakımından sorumlu Volkan Akakuş, "Bizim buralarda adettir. Kurbanlık kuzular, daha güzel görünsün diye kınalanır. Aynı zamanda da dini vecibelerimiz gereği 'kınalı kuzuları' satışa sunmamız gerekiyor. Sonuçta bu kurbanlıklar; Allah için, ibadet için kesilen hayvanlardır" dedi.

Çiftlikte kurbanlıkların kesimi sırasında müşterilerden kurbanlıkların dini vekaletini aldıklarını kaydeden Akakuş, "Bu vekaletleri aldıktan sonra tekbirler eşliğinde hayvan kesiliyor ve müşterinin istediği şekilde parçalanıp, ambalajlanarak kendilerine teslim ediliyor. Vekalet almadan kesilen hayvanlar ise dinen kurban sayılmıyor" diye konuştu.

"Türk milleti askere gidecek tüm gençlere olduğu gibi kurban olacak kuzulara da kına yakar"

Çiftliğin sahibi ve Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal ise Kurban Bayramı'na 15-20 gün kala, özellikle kurbanlık kuzuları kınaladıklarını vurgulayarak, "Biz Türk milletinde askere gidecek tüm gençlere olduğu gibi kurban olacak kuzulara da kına yakılır. Bizim buralarda da unutulmamış bir gelenektir. Kurban Bayramı'nda Allah rızası için kesilecek olan bu hayvanlara kına ayrı bir güzellik katmaktadır. Müşterilerimiz arasında dana satın alanlara da talep etmeleri halinde bu büyükbaş hayvanlarımıza da kına yakabiliyoruz" açıklamasında bulundu.

Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı
Kurbanlık kuzular kınalanmaya başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın

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