Kurbanlık 'Kral' alıcısını bekliyor

Hüseyin Dündar: "Kral'a gözümüz gibi bakıyoruz"

TEKİRDAĞ - Kurban Bayramına sayılı günler kala, kurbanlık danalar piyasaya çıkmaya başladı. Tekirdağ'da piyasaya çıkan yaklaşık 1 tonluk 'Kral' adlı dana alıcısını bekliyor.

Kurban Bayramına sayılı günler kala kurbanlık danalar piyasaya çıkmaya başladı. Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Karadeniz Mahallesinde kurbanlık dana satışı yapan Hüseyin Dündar isimli vatandaş, kurbanlık alıcılarını bekliyor. Kurbanlık 25 dana besleyen Dündar, yaklaşık 1 tonluk 'Kral' adlı kurbanlık danasına gözü gibi bakıyor. Danaların içerisinde en gösterişli olan kurbanlık 'Kral' ismini hem fiyatından hem de diğer danalara nazaran daha ihtişamlı gösterişinden alıyor.

"Hisse kesimlerimiz var"

Kurbanlık danaları satan Hüseyin Dündar "Kurbanlık satışlarımız başladı. Ufak tefek alan var ama geçen seneki gibi talep yok. Kurban satışlarımız 8 ile 15 bin arasında gerçekleşiyor. Alıcıları bekliyoruz. Alıcılara her türlü yardımcı oluyoruz. Hisse kesimlerimiz var. Bin 500 lira ile 2 bin lira arasında değişiyor. Hijyenik kesim yerimiz var. Kesim yerlerinde imam eşliğinde, veteriner kontrolü altında etlerini alıp gidebilecekler" diye konuştu.

"Kral'a gözümüz gibi bakıyoruz"

Kurbanlık 'Kral' adlı danası hakkında da konuşan Hüseyin Dündar, "Burada bir danamız var danamızın adı 'Kral' bunu satın aldık getirdik. Kral'a gözümüz gibi bakıyoruz. 800 ila 1 ton arasında canlı ağırlığı var. 15 bin lira fiyat istiyoruz. Alacak müşterilerimizi bekliyoruz. Biz bunu 20 günden beridir besliyoruz. Çok güzel bir hayvandır ve eti güzel çıkar, yağsızdır. Simental ırkındadır adı Kral'dır. Burada toplamda 25 tane hayvanımız var. Danaların kralı budur. Öteki danalarımızda kral ama bun nazaran biraz daha küçüktür onlar. Kral şu anda 2 buçuk yaşında" dedi.