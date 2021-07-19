Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar Bursa'da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan koyun kameralara yansırken, bir diğer koyunu ise 6 kişi ancak götürebildi.

Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar

BURSA - Bursa'da bir otomobilin bagajında yolculuk yapan koyun kameralara yansırken, bir diğer koyunu ise 6 kişi ancak götürebildi.

Kurban Bayramı yakınlaştıkça kurbanlıkların zorlu yolculukları da kameralara yansımaya devam ediyor. Bursa'da bir kişi otomobilinin bagajına koyduğu koyunla trafikte seyir halindeyken bir başka sürücü tarafından görüntülendi.

Diğer yanda ise, 6 kişinin bir koyunla zorlu mücadelesi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar
Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Uğur

Önce uyarı yedi, sonra şaşırttı! Çorabının içinden çıkardığı maskeyi ağzına taktı
Önce uyarı yedi, sonra şaşırttı! Çorabının içinden çıkardığı maskeyi ağzına taktı
Kadınlara cinsel organını gösteriyormuş! Balta fırlatıp satırla tehdit eden şahıs mahalleliyi canından bezdirdi
Kadınlara cinsel organını gösteriyormuş! Balta fırlatıp satırla tehdit eden şahıs mahalleliyi canından bezdirdi
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
Küçük kızın kolundan düşen altın künyeyi alan kişi güvenlik kameralarına yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Kadir Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Balotelli Mesut Özil Burak Elmas Rıza Çalımbay Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurbanlık koyunu aracın bagajında böyle taşıdılar - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 20:00:31. #1.14#

title