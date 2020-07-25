Kurbanlık koyunlara traktörlü eziyet Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurban bayramı öncesi otlatmaya götürüldüğü tahmin edilen koyunlardan ikisini traktörün arkasına bağlayıp kalan sürünün onları takip etmesini sağlayan üretici tepki çekti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kurban bayramı öncesi otlatmaya götürüldüğü tahmin edilen koyunlardan ikisini traktörün arkasına bağlayıp kalan sürünün onları takip etmesini sağlayan üretici tepki çekti. Seyir halindeki traktöre bağlı halde karayolunda ilerleyen koyunları gören sürüye dahil 20 civarındaki koyun da onları takip etti.

Çeltikçi Mahallesinde bir hayvan yetiştiricisinin, kurbanlık koyuna yaptığı eziyet vatandaşların tepkisine neden oldu. İsmi açıklanmayan şahsın, 2 koyunu traktörün arkasına bağlayarak sürüklercesine götürme anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Cep telefonuyla çekilen görüntülerde, hayvan yetiştiricisinin koyunların içerisinden 2 tanesini traktörün arkasına bağlaması, hızla hareket etmesi ve koyunların traktörün hızına ayak uydurabilmek için koşmaları, diğer koyunların da traktörün arkasında bağlı vaziyetteki koyunları takip etmeleri kayıt altına alındı.

Şahsın, koyunları otlatmaya sürekli bu şekilde götürüp getirdiğini belirten vatandaşlar, yetkililerden kurbanlık hayvanlara yapılan eziyetin cezasız kalmamasını istediler. - ANTALYA

Kaynak: İHA