Kurbanlık koçları sürükleye sürükleye böyle çaldılar Kurbanlık koçları sürükleye sürükleye böyle çaldılar Arnavutköy'de ahıra giren biri kadın 3 hırsız, kurbanlık 7 tane koçu çalarak kayıplara karıştı.

Kurbanlık koçları sürükleye sürükleye böyle çaldılar

İSTANBUL - Arnavutköy'de ahıra giren biri kadın 3 hırsız, kurbanlık 7 tane koçu çalarak kayıplara karıştı. Koçların çalındığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre, biri kadın 3 hırsız, Metin Karakaya'ya ait ahırın yakınlarına gelerek beklemeye başladı. Metin Karakaya'nın uzaklaşmasını fırsat bilen hırsızlar hafif ticari aracı ahırın önüne yaklaştırdı. Bu sırada ahırın çevresindeki hırsızlardan bir tanesi dikenli telleri keserek içeriye girdi.

5 dakikada 7 koçu sürükleye sürükleye çaldılar

Dikenli telleri geçen hırsızlardan bir tanesi ahıra girerek, içeriden teker teker koçları çıkartmaya başladı. Dışarıda bekleyenler ise koçları aracın arka bölümüne yükledi. Hırsızlar 5 dakika içinde 7 koçu sürükleye sürükleye çalarak olay yerinden uzaklaştı.

Koçların çalındığı anlar kamerada

Araçla gelerek 5 dakikada 7 koçun çalındığı olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, bir kişinin içeriye girerek koçları teker teker sürükleyip çaldığı, dışarıda bekleyenlerinde koçları araca yüklediği görülüyor.

Kaynak: İHA