Kurbanlık Koç, Sahibinin Ölümüne Neden Oldu
Denizli'nin Buldan ilçesinde beslediği kurbanlık koçun boynuz darbesiyle yaralanan 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Denizli'nin Buldan ilçesinde beslediği kurbanlık koçun boynuz darbesiyle yaralanan 75 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde kurbanlık besleyen Ali Erdoğan (75), hayvanlara yem verdiği sırada koçlardan birinin boynuz darbesiyle yaralandı.
Erdoğan, 112 Acil Servis ekiplerince Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.
İlk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesine sevk edilen Erdoğan, yaşamını yitirdi.