Kurbanlık keçi firarda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurbanlık keçi firarda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa'da sahibinin aracından kaçan keçi, şehrin merkezinde trafiği birbirine kattı.

Bursa'da sahibinin aracından kaçan keçi, şehrin merkezinde trafiği birbirine kattı. Araçlar arasından kaçarak sahibine izi kaybettiren keçi, vatandaşlar tarafından yakalanarak belediyeye teslim edildi.

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Henüz ismini öğrenilemeyen vatandaş, kurbanlık için aldığı keçiyi otomobilinin arka koltuğunun üzerine yerleştirdi. Yenice mahallesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde duraklayan aracın kapısının kısa süre açıldığı sırada keçi araçtan çıkarak kaçtı.

Şahıs, kaçan keçisinin peşine düştü. Şehrin merkezinde başlayan kovalamacayı gören vatandaşlar, o anları görüntüledi. Araçlar arasında kaçmaya çalışan keçi, trafiği de bir birbirine kattı. Keçiyi gören sürücüler, ani fren yaptı. Bir işyerine giren keçi vatandaşlar tarafından dakikalar süren kovalamaca sonucu yakalandı. Vatandaşlar, yakaladıkları keçiyi İnegöl Belediyesine getirerek sahibi bulunması için teslim etti.

Keçiyi yakalayıp belediyeye teslim eden Adem Çelik, "Araçlara çarpa çarpa geliyordu. Bende dükkana girince yakaladım. Belediyeye teslim ettik" dedi.

O sırada belediyeye önüne gelen sahibi, keçisini teslim alarak evine gitti. - BURSA

Kurbanlık keçi firarda
Kurbanlık keçi firarda
Kurbanlık keçi firarda
Kurbanlık keçi firarda
Kurbanlık keçi firarda
Kurbanlık keçi firarda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hülya Avşar Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mustafa Cengiz Christian Eriksen Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurbanlık keçi firarda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.06.2021 12:24:04. #1.13#

title