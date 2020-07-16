Kurbanlık hayvanların İstanbul'a gelmesiyle birlikte denetimler de başladı
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Kurbanlık hayvanların İstanbul'a gelmesiyle birlikte denetimler de başladı

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanların denetimi de hız kazandı.

Kurbanlık hayvanların İstanbul'a gelmesiyle birlikte denetimler de başladı
16.07.2020 01:53 | Son Güncelleme: 16.07.2020 02:13

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvanların denetimi de hız kazandı. Megakent İstanbul da bu yıl tüm yurtta olacağı gibi bayram coşkusu koronavirüs salgını tedbirlerinin gölgesinde yaşanacak. Anadolu'dan gelen kurbanlıkların İstanbul da ilk denetim noktası olan Riva Hayvan Sevk Kontrol Noktasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini gerçekleştirmeye gece yarısı itibariyle başladı.

Erzurum'dan yola çıktılar Sakarya diye İstanbul'a geldiler ve yakalandılar

Rica Hayvan Sevk Kontrol noktasında bu gece yarısı itibariyle Kurban Bayramı sonuna kadar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam edecek. Yönetmeliğe uygun şartları sağlayan hayvan taşıyıcılarının kente girişine izin verilirken usulsüz olarak kurbanlık hayvan satışı için kente gelenlere yasal işlemler gerçekleştiriliyor. Denetimlere İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü de destek veriyor. Kurbanlıkların girişine izin verildiği ilk saatlerde ise toplam 48 büyükbaş hayvanı Erzurum'dan iki TIR ile getiren bir besici kontrol noktasında durdurulduğunda Sakarya'ya giderken yolu kaybettiklerini ve kendilerini İstanbul da bulduklarını iddia etti. Tüm dil dökmelere rağmen İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri kurallara uymayan besiciye ve araç sahibine ceza yağdırdı. Usulsüz olarak satışa getirilen 48 büyükbaş hayvan için 831 liradan toplam 39 bin 888 lira cezai işlem uygulandı. Ayrıca iki TIR'un sahibine 2781 lira para cezası uygulandı. Gerekli açıklama ve bilgilendirmeden sonra hayvanlar, Tuzla Canlı Hayvan ve Et Borsasına gönderildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Karaca koronavirüs tedbirlerine değindi

Ekiplerin çalışmasını bizzat yerinde gözlemleyen İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, "Beklenen gün geldi, İstanbul'a 2020 yılı için kurbanlıkların girişi başladı. Biz Riva hayvan kontrol noktasındayız; burada Trakyaya geçen hayvanlar için mutlaka kan analizleri yapılmış ve Trakyaya geçiş sağlık sertifikasının olması gerekiyor. Biz de burada küpe numaralarına, pasaportlarına ve sağlık durumlarını kontrol ederek Trakya'ya geçiş sertifikaları varsa geçişlerine izin veriyoruz. Anadolu yakasına gelenler için de veteriner raporlarına bakıyoruz. Şu ana kadar yirmi otuz TIR giriş yaptı, Kurban Bayramına kadar devam edecek. Biz 7/24 esaslı nöbetimize devam ediyoruz." ifadelerini kullandı. Karaca, koronavirüs salgını tedbirlerine de değindi, "Kurban pazarlarına giriş ve çıkışlar belirli yerlerden yapılırken maske kuralına dikkat edilecek. Ayrıca ateş ölçümü de pazar girişlerinde yapılacak. Kesim yerlerinde de bazı önlemler alındı. Kesimler üç güne yayıp, bu sene randevulu şekilde yapacağız. Vatandaşlardan ricamız randevu öncesi kesim yerlerine gitmemelerini istiyoruz." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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