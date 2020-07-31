Kurbanlık hayvanını hijyenik ortamda kestirmek isteyen vatandaşlardan mezbahalara yoğun ilgi
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Kurbanlık hayvanını hijyenik ortamda kestirmek isteyen vatandaşlardan mezbahalara yoğun ilgi

Kurbanlık hayvanını hijyenik ortamda kestirmek isteyen vatandaşlardan mezbahalara yoğun ilgi Kocaeli'de kurbanlık hayvanını hijyenik bir şekilde kestirmek isteyen vatandaşlar mezbahalara akın etti.

31.07.2020 15:00 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:32

Kurbanlık hayvanını hijyenik ortamda kestirmek isteyen vatandaşlardan mezbahalara yoğun ilgi

KOCAELİ - Kocaeli'de kurbanlık hayvanını hijyenik bir şekilde kestirmek isteyen vatandaşlar mezbahalara akın etti.

Kocaeli'de kurbanlık hayvanını hijyenik bir ortamda kestirmek isteyen vatandaşlar soluğu mezbahalarda aldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli'nin İzmit ilçesinde inşa edilen modern mezbahaya vatandaşlar, Kurban Bayramı'nın birinci gününde yoğun ilgi gösterdi. Mezbahada bulunan kesimhanede hijyenik bir şekilde kesilen kurbanların etleri vatandaşlara ulaştırıldı. Vatandaşlar mezbaha binasının önünde hayvanlarının kesilmesini bekledi. Kurbanlık hayvanlarına dokunmadan etlerini alan vatandaşlar, hizmet sayesinde hijyenik bir şekilde kurbanlıklarının kesildiğini söyledi.

"Sosyal mesafeye uygun müdahaleler yaptık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürü Muhammed Fevzi Karabıyık, kurbanlıkların modern mezbahalarda hijyenik bir şekilde kesildiğini ifade ederek, "Bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin İzmit Mezbahasında bulunuyoruz. Şu ana kadar 80 hayvanı kestik. Bu hayvanlarımızı vatandaşlarımıza teslim ettik. Pendemi süresince Cumhurbaşkanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı bütün genelgelere uyarak hayvanlarımızı kesmeye çalışıyoruz. Bu esnada hem hijyenik hem de sosyal mesafeye uygun müdahaleler yaptık. Kurban Bayramı öncesinde bütün kurbanlıkların kesimi için numaraları online olarak verdik. Ücretler online olarak alındı. Oluşturulan sıra noktasına göre kurbanlıklar kesildi. Aldığımız tedbirler kapsamında kesim noktasına bir kişi girdi, kesim alanına bir kişi gelmesi ve sosyal mesafe ile ilgili önlemler aldık. Peyderpey gelen bütün hayvanları da kesiyoruz" dedi.

"Böyle daha çok sağlıklı oluyor"

Kurbanlık hayvanının hijyenik bir ortamda kesildiğini söyleyen Naim Duru isimli vatandaş, "Temiz ve hijyenik olmasından dolayı mezbahada kestirmeyi tercih ediyorum. Böyle daha çok sağlıklı oluyor. Örnek veriyorum, ormanlık alanda kesilen hayvanla mezbahada kesilen hayvan bir olur mu? Aralarında dağlar kadar fark var. Burada daha temiz, kanlar akıyor, tertemiz oluyor" diye konuştu.

Kurbanlık hayvanını hijyenik ortamda kestirmek isteyen vatandaşlardan mezbahalara yoğun ilgi

Kaynak: İHA

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