Kurbanlık Hayvan Seçiminde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürü Songül Kadıoğlu, kurban alacak vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunarak, hayvan seçiminde dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgiler verdi

İl Müdürü Songül Kadıoğlu, Kurban olarak alacak hayvanın yaşını doldurup, doldurmadığının önemli olduğunu ifade ederek, "Büyükbaş hayvan alacaksanız süt dişleri düşmüş 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşından gün almış olması, küçükbaş hayvan alınacaksa 1 yaşını doldurmuş 2 yaşından gün almış olması gerekir. Hayvanın yaşının anlaşılabilmesi için büyükbaş hayvanlarda, ön dişlerine bakmamız gerekir. Ön alt süt dişlerinin düşerek yerine kalıcı kare şeklini andıran diğer dişlere nazaran, daha büyük ve parlak 2 dişin çıkması, hayvanın 24 ayını doldurduğunu, halk arasında kullanılan tabiriyle kapak attığını gösterir. Küçükbaş hayvan alacaksanız, seçilecek hayvanın ergin bir koyun büyüklüğünde, ebeveynlerinden ayırt edilemeyecek şekilde, yetişmiş olması gerekmektedir. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, hem ibadet açısından, hem de sağlık bakımından önem arz eder. Ayrıca hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmelidir" dedi

Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri bulunduğunu ifade eden Kadıoğlu,"Besili sığırlarda gövde her yönden dolgun görünümde, butlar yuvarlak, omuzlar geniş, vücut çıkıntıları belirsiz, deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılar, bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Çeşitli bölgelerden getirilen kurbanlık hayvanların küpeli olması, büyükbaş hayvanların pasaportu, küçükbaş hayvanların nakil belgesi ve/ veya veteriner sağlık raporu aranmalıdır. Bu belgeler hayvanların getirildiği kaynağın ve hayvanların sağlığının güvencesi niteliğindedir" şeklinde konuştu.

Kadıoğlu, kurbanlık hayvanlarda aranılması gereken diğer özellikler konusunda ise "Kurban olabilmesi için sığır ve mandalar 2 yaşını (24 ayını), deve beş yaşını, keçi ve koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Hayvanların yaşlarının tayini için çiftlik kayıtları, diş gelişimi, hayvanların boynuzlarındaki değişiklikler ve erişkin özellikleri dikkate alınır. Düzgün tutulmuş çiftlik kayıtları kesin sonucu verir" uyarılarında bulundu.

Hayvanın yaşını, dişi ele verir

Songül Kadıoğlu,, kurbanlık hayvanın resmi kayıtları bulunmaması halinde ise yaşının diş gelişimi ile belirlenebileceğini de anlatarak, "Kayıtlar yok ise, en iyi yaş tespiti diş gelişimine bakarak tayin edilir. Sığırlarda üst çenede 12 azı dişi vardır, kesici diş bulunmaz. Alt çenede ise 12 azı dişi ve 8 tane kesici diş, olmak üzere 20 tane diş bulunur. Ergin bir sığırın ağzında 32 diş bulunur. Sığırın kesici dişlerinin durumu incelenerek yaşı tayin edilebilir. Dişler, önce süt dişi (geçici) olarak çıkar, sonra bu süt dişleri düşerek yerine kalıcı dişler çıkar. Hayvanlarda dişlere göre yaş tayini, süt dişlerinin yerini kalıcı dişlerin alma ve aşınma süreleri dikkate alınarak yapılır. Kesici dişler, alt çenenin önünde sağ ve solda dörder tane olmak üzere sekiz adettir" diye konuştu. - KİLİS