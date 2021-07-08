Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
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Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat

Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kurban Bayramı öncesinde besiciler, kurbanlık alımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Kurban Bayramı öncesinde besiciler, kurbanlık alımı sırasında dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurbanlıklar görücüye çıktı. Kurbanlık hayvanlarda nelere dikkat edilmesi gerektiği hakkında bilgiler veren Kırıkkaleli besici Mehmet İleri (55), hayvanın 2 yaşını doldurması gerektiğini ve kesileceği yere kadar kendi ayaklarıyla gidebilecek durumda olması gerektiğini söyledi. Hayvanın kulak küpesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken İleri, İHA muhabirine yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Günlük bir hayvanın bakımı 7 kilogramdan başlayıp 10 kilograma kadar yem yer. Hayvanın bakımı için yeri güzel olacak. Bunu bakmak için içeri koyduğun zaman iğnesini, ilacını yapacaksın. Aşıları için küpeleri üzerinde olacak hayvanın. Kulak küpesi çok önemli. Yaşına gelince de bu hayvanlar 2 yaş üstünde olacak. Hayvanın 2 yaşında 2 dişi olur, 3 yaşında 4 dişi olur, 4 yaşında da 4-6 dişi olur. Sadece 2 yaşta kapak belli eder. 3 yaşta belli etmez, düzleniyor hayvanın dişleri. Tabii ki bunlar çok önemli. Gözü kör olmayacak, memesi sakat olmayacak. Hayvan kurban kesim yerine gelene kadar topal olmayacak. İslami şartlarda da kesilecek bu hayvan."

"10 İLE 25 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞİYOR BÜYÜKBAŞTA"

İleri, "Fiyat konusunda da şöyle bir şey var. 10 ile 25 bin lira arasında değişiyor büyükbaşta. Küçükbaşta da 1 ile 2,5 bin lira arasında değişiyor. Kilo bazında satılıyor. Mandıramızda en büyük tosunumuz 1 ton 200 kilogram. 25 bin liraya da satıldı tosunumuz" dedi.

(Hasan Ay - Kadir Arslan/İHA)

Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat
Kurbanlık hayvan seçerken bunlara dikkat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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