Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme

Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, beraberindeki bir ekiple yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban alım-satımı ve kesiminin olacağı yerleri denetledi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, beraberindeki bir ekiple yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban alım-satımı ve kesiminin olacağı yerleri denetledi.

Denetim çalışmalarına, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Zekeriya Ar ve Odunpazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Aycan Bora Kılınç da katıldı. İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, burada yaptığı açıklamada; "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin de ifade ettiği gibi vatandaşlarımız endişe etmesin, geçen sene kesilen hayvan sayısından yüzde 50 daha fazla kurbanlık hayvanımız hazır. İlgili tebliğ kapsamında vatandaşların sağlıklı biçimde kurban ibadetlerini yerine getirebilmeleri için gerekli çalışmaların yapıldı ve tedbirler alındı. Kurbanlık hayvan alacak vatandaşlarımız, Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait "küpe sorgulama" isimli uygulamayı cep telefonuna yükledikten sonra kulak küpe numarası girerek tür, ırk, cinsiyet, yapılan aşılar ile yaş bilgilerini sorgulayarak sağlıklı ve kayıtlı kurbanlık hayvanları güvenle alabileceklerdir. İl merkezi ve ilçelerimizde kurbanlık hayvan satış yeri ile kurban kesim yerlerinde yeterli sayıda resmi veteriner hekimlerin görevlendirildi ve mesai mefhumu gözetmeden kontroller devam edecektir. Şimdiden tüm vatandaşların sağlıklı ve huzurlu bir Kurban Bayramı geçirmeleri temenni ediyoruz" diye belirtti. - ESKİŞEHİR

Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme
Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Sezen Aksu Düm Tek Tek Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Erol Bulut Metin Oktay Aykut Kocaman Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurbanlık hayvan satış ve kesim yerlerinde inceleme - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 12:03:42. #1.14#

title