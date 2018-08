Kurbanlık Hayvan Büyükbaş 1,2, Küçükbaş 3,8 Milyon"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kurbana hazır büyük baş hayvan sayısı 1,2 milyondur. 3,8 milyon da küçükbaş mevcudumuz var. Bunlar ise geçen yıl kesilenden yüzde 50 fazla" dedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kırıkkale'de trafik kazasında hayatını kaybeden Meteoroloji Müdürlüğünde görevli tekniker Allahverdi Çanga'nın (50) cenaze törenin ardından, kazada ağır yaralanan Ali İçöz'e Tıp Fakültesi Hastanesinde geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Kurbana hazır büyük baş hayvan sayısı 1,2 milyondur. 3,8 milyon da küçükbaş mevcudumuz var. Bunlar ise geçen yıl kesilenden yüzde 50 fazla, yani geçen yıl büyük baş olarak 800 bin kesilmiş küçükbaş olarak da 2,7 milyon hayvan kesildi" diye konuştu.

"DİŞİ HAYVAN ASLA SATILMAYACAK"

Dişi hayvanın kesinlikle satılamayacağını belirten Pakdemirli şöyle devam etti:

"Kurban satışı yerleriyle alakalı biliyorsunuz canlı hayvan borsasında geçici kurban satış yerlerinde ve kurban pazarlarında gerçekleşiyor. Bu konuyla ilgili her türlü tedbir alınmış durumda. Herkes müsterih olsun. Bu kurban satış yerlerinde küpesiz, pasaportsuz, nakil belgesi olmayan, herhangi bir hayvanın satılma imkanı olmayacak. Dişi hayvanların asla satışına müsaade edilmeyecek. Kurban satışı yerlerinde de bulaşıcı hastalığı olan salgın hastalığa bulaşmış olan menşei belli olmayan hiçbir hayvan kesinlikle satılmayacak."

"KURBAN REHBERİ HAZIRLANDI"

Kurbanla ilgili rehber hazırlandığını ifade eden Pakdemirli, "Bu rehberi de bakanlığımızın sitesinden ulaşabilirsiniz. Hayvan alımı, satımı, kesimi ve etlerin saklanması konusunda ve bu konulara da vatandaşlarımız her türlü bilgiye buradan ulaşabilirler. Tabii bunun haricinde çok güzel bir aplikasyon uygulamamız var. Bu aplikasyon uygulamasıyla da elinize cep telefonunu alacaksınız cep telefonunda kulağındaki küpeye değdiğiniz anda bütün hayvanın seceresini size A'dan Z'ye dökülmüş olacaktır. Bu konuda kimsenin bir endişesi olmasın her türlü nakil ve kurban satış yerlerinde gerekli bütün tedbirler alınmış vaziyettedir" şeklinde konuştu.

"KURBANLIK HAYVAN FAZLASIYLA VAR"

Türkiye'deki hayvan sayısını ve kurbanda satışa hazır olan büyükbaş ile küçükbaş hayvanların sayılarını da belirten Pakdemirli, "Kurbana hazır büyük baş hayvan sayısı 1,2 milyondur. 3,8 milyonda küçükbaş mevcudumuz var. Bunlar ise geçen yıl kesilenden yüzde 50 fazla, yani geçen yıl büyük baş olarak 800 bin kesilmiş küçükbaş olarak da 2,7 milyon hayvan kesildi. Yani mevcudumuz fazlasıyla var bugün itibariyle Türkiye'de 15 milyon büyük baş var 45 milyonda küçükbaşımız var. Herkes müşteri olsun. Her türlü tedbir alınmış durumda STK'lar düzeyinde de hem vakıfların hem de derneklerin söz vermiş olduğu her türlü tedarikte et ve süt kurumumuzda bu konuda gerekli çalışmaları yürütüyor. Bu konudaki çalışmalarımız da sürüyor. Kurban Bayramı'nda vatandaşlarımız kurbanla ilgili dertlerini unutsunlar. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyoruz. Müsterih olsunlar, kurbanla ilgili hiçbir dertleri olmayacak" dedi.

(Hasan Ay/İHA)