Kurbanlık fiyatları açıklandı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olacağını bekleniyor.

2.08.2019 13:06
Kurbanlık fiyatları açıklandı

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olacağını bekleniyor." dedi.

Kaynak: Dunya.com

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