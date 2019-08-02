Kurbanlık fiyatları açıklandı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olacağını bekleniyor.
TZOB Genel Başkanı Bayraktar, "Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin-30 bin lira, küçükbaşta ise 750-3 bin lira arasında olacağını bekleniyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com
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