Kurbanlık fiyatında artış beklenmiyor

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan üretim yerlerinde fiyatlar belli olmaya başladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala hayvan üretim yerlerinde fiyatlar belli olmaya başladı. İllere göre farklılaşan fiyatlar, küçükbaşta 1.500 TL ile 3.500 TL, büyükbaşta ise 8 bin TL ile 30 bin TL arasında değişiklik gösteriyor. Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Bülent Tunç, "Restoranların ve otellerin kapalı olması sebebiyle et tüketimi neredeyse yarı yarıya düştü. Dolaysıyla üretim merkezlerinden kesimhanelere hayvan gitmedi. Hal böyle olunca hayvanlar üreticinin elinde kaldı. Bir piyasada mal çok olunca fiyatı düşer. Kurban Bayramı'nda da böyle bir durum yaşıyoruz." dedi.

Normal şartlarda her yıl yüzde 15-20 arası zam beklendiğini söyleyen Tunç, "Bu yıl zam yapılmıyor çünkü ürün çok. Eritilmesi gereken hayvan sayısı fazla. Öte yandan yem fiyatlarına yüzde 70 zam geldi. Bunu da göz ardı etmemek lazım." açıklamasını yaptı. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ da küçükbaş hayvan tercih edin diyerek şunları kaydetti: "Fiyatlar bu yıl aşağı yukarı aynı kalacak. Ancak bu, ticaret ve pazarlık işi. Fiyat aslında pazarda belirleniyor. Küçükbaş tercih edilmeli. Çünkü sayısı daha fazla, maliyeti de düşük. Büyükbaş, ithal yem ile beslenirken küçükbaşa ne verirseniz yer. Ayrıca kesilmesi daha kolay olur"

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı