Kurbanlık denetimi
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Kurbanlık denetimi

Kurbanlık denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kilis'te Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık satan üreticiler denetlendi.

Kilis'te Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurbanlık satan üreticiler denetlendi.

Kurban bayramı öncesi Kilis Zabıta Müdürlüğü ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak çalışma yapılarak, ahır harici yerlerde kurbanlık satışı yapılmaması, gerekli temizlik ve güvenlik kurallarına uyulması, kurbanlık ile ilgili uyulması gereken kurallara riayet edilmesi konusunda denetimler yapıldı. Kurbanlık satanlara kurallara uyulmadığı takdirde, idari işlem yapılacağı tebliğ edildi. Denetimlerin artarak süreceği bildirildi. - KİLİS

Kurbanlık denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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