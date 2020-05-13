Kurbanlık danayı kesip ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı
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Kurbanlık danayı kesip ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı

Kurbanlık danayı kesip ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı Kahramanmaraşlı kasap, kurban için alıp beslediği büyükbaş hayvanı kesip etini kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı Kahramanmaraş'ta bir kasap, kestiği büyükbaş hayvanın etini, ihtiyaç sahibi 150 aileye kapı kapı...

Kurbanlık danayı kesip ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı
13.05.2020 10:25 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:27

Kurbanlık danayı kesip ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı

Kahramanmaraşlı kasap, kurban için alıp beslediği büyükbaş hayvanı kesip etini kapı kapı dolaşıp ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir kasap, kestiği büyükbaş hayvanın etini, ihtiyaç sahibi 150 aileye kapı kapı dolaşarak dağıttı.

Kahramanmaraş'ta kasaplık yapan Fatih Küçükgörür, Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine yardım yapmak istedi. 18 ay önce aldığı büyükbaş hayvanı, adak olarak kesenn Küçükgörür, yaklaşık 240 kilogram gelen eti akşam saatlerinde ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar götürüp teslim etti.

Ramazan ayının paylaşmak ve yardımlaşmak olduğunu ifade eden Küçükgörür, "Kendi evimizin hayvanı vardı 18 aydır yetiştiriyorduk. Kurban Bayramı için düşünüyorduk. Ancak Ramazan ayı ve yaşanan korona virüs nedeniyle fikrimiz değişerek ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istedik. Et fiyatlarını yüksek olmasından dolayı insanların evine bir parça olsun et girmesini düşündük. Hayvanın eti 240 kilogram civarında çıktı ve yaklaşık 150 ailemize bu eti dağıttık. Zor bir süreçten geçiyoruz ve bizim de çorbada bir tuzumuzun olmasını istedik" ifadesini kullandı.

Kurbanlık danayı kesip ihtiyaç sahibi 150 aileye dağıttı

Kaynak: İHA

Manşet

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