Kurbanlık Dana Vinç Yardımıyla Kurtarıldı

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen olayda, sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana vinç yardımı bulunduğu bölgeden kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Çayeli ilçesinde meydana geldi. İlçenin Yenipazar Mahallesi'nde bir kurbanlık dana, sahibinin elinden kaçarak ormanlık alana doğru yöneldi. Kurbanlık hayvanın ormanlık alanda mahsur kaldığını anlayan hayvan sahibi, belediye ekiplerinden yardım istedi. Çayeli Belediyesi veteriner ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından, ekipler kurbanlık hayvanın bulunduğu bölgeye müdahale edilemeyeceği anladı. Olay yerine çağrılan vinç yardımı ile kurbanlık dana mahsur kaldığı bölgeden kurtarıldı. - RİZE