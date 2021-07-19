Kurbanlık dana kuyuya düştü
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Kurbanlık dana kuyuya düştü

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Haberler | Yerel

Kurbanlık dana kuyuya düştü Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Kurbanlık dana kuyuya düştü

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Menteşe kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna inek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vinç yardımı ile su kuyusundaki ineği kurtardı ve sahibine teslim etti.

Kurbanlık dana kuyuya düştü
Kurbanlık dana kuyuya düştü
Kurbanlık dana kuyuya düştü
Kurbanlık dana kuyuya düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun

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