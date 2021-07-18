Kurbanlık dana kuyuya düştü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Menteşe kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna inek düştü. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri vinç yardımı ile su kuyusundaki ineği kurtardı ve sahibine teslim etti.

(Bekir Tosun/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı