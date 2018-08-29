Kurbanlık Bakarken Tosunun Teptiği Emekli, Yaşamını Yitirdi

SİVAS'ta kurbanlık hayvan bakarken tosunun tepmesi sonucu yaralanan Nizamettin Subaşı (61), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 20 Ağustos'ta Şarkışla ilçe merkezinde yaşandı. Evli, 4 çocuk babası, Bağ-Kur emeklisi Nizamettin Subaşı, arefe günü kurbanlık hayvan bakmak için ilçedeki bir ahıra gitti. Subaşı, hayvanları incelerken arkasında bulunan tosunun tepmesi sonucu başından ve boynundan yaralandı. Şarkışla Devlet Hastanesi'ne götürülen Subaşı, daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilerek beyin cerrahi servisinde yoğun bakıma alındı. 9 gündür burada tedavi gören Subaşı, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Subaşı'nın cenazesi ilçe merkezine götürülerek toprağa verildi.

- Sivas