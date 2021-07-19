Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığını oldu
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Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığını oldu

Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığını oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen vatandaşın park halindeki minibüsü bir anda alevler içerisinde kaldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelen vatandaşın park halindeki minibüsü bir anda alevler içerisinde kaldı. Dumanlar gökyüzünü kaplarken vatandaşlar panik içerisinde izledi.

Yangın, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Atatürk Caddesinde bulunan canlı hayvan pazarına kurbanlık almaya gelmeye vatandaş minibüsünü park etti. Bir süre sonra dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar ihbarda bulundu. Bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler aracı sararken gökyüzü dumanla kaplandı. Alevler içerisinde kalan minibüsün sahibi kurbanlık aldığı esnada durumu öğrenerek aracının başına koştu. İtfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak kısa sürede söndürürken vatandaşlar korku ve panik içerisinde izledi. İtfaiyenin hızlı müdahalesi sayesinde çevredeki araçlar zarar görmezken, minibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar havadan an be an görüntülendi. - DENİZLİ

Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığını oldu
Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığını oldu
Kurbanlık almaya geldiği minibüs hurda yığını oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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