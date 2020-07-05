"Kurbanlık alırken Korona'dan daha tehlikeli olan bu hastalığa dikkat"
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"Kurbanlık alırken Korona'dan daha tehlikeli olan bu hastalığa dikkat"

"Kurbanlık alırken Korona'dan daha tehlikeli olan bu hastalığa dikkat" Kurban Bayramı öncesi 'Tüberküloz' uyarısı Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler;

05.07.2020 11:52 | Son Güncelleme: 05.07.2020 12:00

"Kurbanlık alırken Korona'dan daha tehlikeli olan bu hastalığa dikkat"

Kurban Bayramı öncesi 'Tüberküloz' uyarısı

Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler;

"Kurban seçecek ve kesecek insanların tüberküloza karşı dikkatli olmaları gerekiyor"

"Tüberküloz, Korona virüsten daha da tehlikeli bir hastalık, çok daha sıkıntılı ve kronik vakaların meydana gelmesine sebep oluyor"

ESKİŞEHİR - Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşları 'Tüberküloz' hastalığına karşı uyaran Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, tüberkülozun Korona virüsten (Covid-19) daha tehlikeli olduğunu belirterek, "Kurban seçecek ve kesecek insanların tüberküloza karşı dikkatli olmaları gerekiyor. Tüberküloz, Korona virüsten daha da tehlikeli bir hastalık, çok ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala büyük ve küçükbaş hayvan alım-satımında hareketlilik devam ediyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık ararken, uzmanlar tüberküloz hastalığına karşı hayati uyarılarda bulunuyor. Vatandaşlar tarafından anlaşılması güç olan bu hastalık, kesimden sonra tüketilen etlerde de görülüyor.

Konuyla ilgili İHA'ya konuşan Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, "Kurban seçecek ve kesecek insanların zoonotik hastalıklar ve özellikle de Tüberküloz açısından dikkatli olmaları gerekiyor. Zoonotik hastalıklar, hayvanlarda hastalık oluşturan mikroorganizmaların bir kısmı, insanlarda da aynı şekilde hastalık oluşturur. Tüberkülozlu etlerle gerek karşılaşılabilmesi gerekse tüketilmesi durumunda, insanlar için çok ciddi risk teşkil ediyor. Kurban Bayramı için hayvan seçmeye giden insanların, işletmelerde rutin veteriner hekim kontrolünün olup olmadığını sormaları gerekir. Veteriner hekim arkadaşların, işletmeyi ne sıklıkla ziyaret ettiklerini kontrol etmeleri önemlidir" diye konuştu.

"Korona virüsten daha tehlikeli bir hastalık"

Tüberkülozun, birçok insanın ölümüne sebep olan Korona virüsten daha tehlikeli olduğuna vurgu yapan Başkan Kızılinler, "Tüberküloz, Korona virüsten daha da tehlikeli bir hastalık insanlarla alakalı çok ciddi enfeksiyonlara sebep olabiliyor. Korona virüsün öldürücü özelliği, doğru zamanda tedbir alınırsa yok denecek kadar az. Özellikle kronik rahatsızlığı bulunan insanlar için tehlikeli. Tüberküloz özellikle insanlarla alakalı çok daha sıkıntılı ve kronik vakaların meydana gelmesine sebep oluyor" şeklinde konuştu.

"Kesim sırasında ve sonrasında bulaşma ihtimali var"

Kesim sırasında ve kesim sonrasında bulaş riskinin olduğunu da bildiren Başkan Kızılinler, veteriner hekim kontrolünde hayvan alınması gerektiğini ifade etti. Kızılinler, "Özellikle kesim sırasında bulaşma ihtimali fazla ama kesim sonrasında da aynı durum söz konusu. Kesim sırasında tüberkülozlu etlerden ve bu etlerin tüketilmesinden insanlara bulaşma riski olan bir hastalık. Bu anlamda da kurban kesiminin belediye tarafından izin verilen ve ruhsat alınan yerlerde, veteriner hekim kontrolünde yapılması gerekiyor. Olası bir hastalık veya tüberkülozla alakalı, mutlaka veteriner hekim kontrolünün insanlar tarafından talep edilmesi önemli. Veteriner hekimlerin rutin kontrol ve denetimi yaptığı işletmelerde tüberküloz ve buna benzer zoonotik hastalık riski en aza iniyor. Kontrolsüz işletmelerden alınan hayvanlarda eğer risk varsa bunu kabul etmiş oluyorsunuz. Bu yüzden Kurban Bayramı öncesinde tüketicilere dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son olarak Tüberküloz hastalığı olan hayvanı herkesin anlamasının mümkün olmadığını aktaran Eskişehir-Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, şunları söyledi:

"Eğitimini almayan insanların bireysel anlamda anlayacağı bir durum değil. Görsel anlamda özellikle göğüs ve karın boşluğunda noktadan para büyüklüğüne kadar beyaz oluşumların yer alması ve normalin dışındaki görünümler insanları şüphelendirmeli. O gün tüm veteriner hekim arkadaşlarım çalışacaklar ve vatandaşların mutlaka veteriner hekim kontrolünü talep etmeleri önemlidir. Vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor.

'Kurbanlık alırken Korona'dan daha tehlikeli olan bu hastalığa dikkat'

Kaynak: İHA

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