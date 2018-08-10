Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gereken hususlar

Hayvan pazarı hareketleniyor

SAMSUN - Samsun'da kurban pazarları yavaş yavaş hareketlenirken, Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kurban alacak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

21 Ağustos Salı günü tüm İslam Alemi tarafından Kurban Bayramı olarak kutlanacak. Vatandaşlar kurbana kısa bir süre kala kurban edecekleri hayvanları almaya başladı. Henüz kurbanlık almayan vatandaşlar ise yavaş yavaş pazarlara gelmeye başladı. Samsun Kasaplar Odası Başkanı Ömür Şen, kurban olarak alınacak hayvanda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Vatandaşlar, aldıkları kurbanları pazarda yürütsünler"

Alınan kurbanlıklarının her yerinin kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Ömür Şen, "Bir hayvanın kurban olabilmesi için kapak açmış mı açmamış mı yani ön dişlerini atmış mı ona bakılır. Ön dişlerini atan hayvan yaşını doldurmuş demektir. Ayrıca hayvanın bir yerinde yara olmaması gerekiyor. Ayağında topallama olmaması gerekiyor. Boynuzları tam ve sağlam olması gerekiyor. Hayvanın sağlık açısından da sıkıntısı olmaması lazım. Vatandaşlar kurban olarak alacakları hayvanları pazarda biraz da yürütsünler. Hayvanın sağlıklı ve eksiksiz olduğundan emin olsunlar. Vatandaşlar hayvanlarını kurban pazarlarından ya da üreticilerden kulağı küpeli hayvanları alsınlar. Küpesiz ve kimin sattığı belirsiz hayvanlar almasınlar. Kurbanlığı doğru alınca da bu iş bitmiyor. Kesiminin de bu işin ehli kasaplara yaptırılması gerekiyor" dedi.

"Eline bıçağı alan kendini kasap zannediyor"

Kurban kesimi ve kıyma çekimi hakkında da bilgiler veren Şen, şunları söyledi:

"Eline bıçağı alan kasabım diye çarşıya çıkıyor. Kurban kesenin bu işi İslami usullere uygun olarak yapması gerekiyor. Kurban kesmenin acemisi olan insanlar kurbanı yüzerken deriyi de yıpratabiliyor. Yıpratılan deri daha sonra kullanılamıyor. Kurban etinden de deriye 3-5 kilo bıraktıkları olabiliyor. Bunların haricinde her kıyma çekme makinesi alan sokak aralarında kıyma çekiyor. Sokakta 50 kuruştan kıyma çektirebilirsiniz ama sağlığınızla oynamış olursunuz. Gerçekten mağdur olan insanlarımız varsa da sokak aralarında kıyma çektirmesinler, bize gelsinler biz gereken fedakarlığı gösteririz. Sokak arasında kıyma çekenlere Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 1800 TL ile 3 bin 600 TL para cezası kesilecek."

Kurban pazarındaki hayvan satıcıları da hareketliliğin yavaş yavaş başladığını belirterek, yem fiyatlarının pahalılığından yakındılar.

Samsun'da büyükbaş kurbanlıklar 7 bin TL'den başlayıp kilosuna göre 30 bin TL'ye kadar çıkarken, küçükbaşlar ise bin TL'den başlayıp 2 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.