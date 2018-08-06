Kurbanlık Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Nail Kırmacı, hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların kurban olarak tercih edilmesi gerektiğini belirterek, damızlık değeri olan dişi hayvanların kesiminin yasaklandığını söyledi.

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla açıklamalarda bulunan Nail Kırmacı, "Kurban Bayramı sebebiyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketlerinin yoğun olduğu bu dönemde hayvan hastalıklarının yayılma riski de artmakta, artan risk nedeniyle gerek insan gerek hayvan sağlığı tehdit altına girmektedir. Bu olumsuzlukların önlenmesi amacı ile bir takım tedbirlerin alınması; yetiştiricilerin, hayvan satıcılarının ve hayvan alıcılarının bu tedbirlerin gereklerini yerine getirmeleri önemlidir. Kurbanlık hayvan alırken bakanlığımız tarafından tanımlanmış, küpeli ve sağlıklı hayvanlar alınmalıdır" dedi.

Kurbanlık hayvanlarda ulunması gereken belgeler

Kurbanlık hayvan alırken dikkat edilecek hususları da açıklayan Kırmacı, "Kurbanlık olarak hayvanlarını başka illere sevk eden hayvan sahiplerinin İl- İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden veteriner sevk raporu almaları zorunludur. Sığır, manda gibi büyükbaş hayvan satın alacakların; alacakları hayvanların kulak küpesi ve pasaportu olup olmadığı ile başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner sağlık raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri gereklidir. Yine koyun, keçi gibi küçükbaş hayvan satın alacaklarınsa; alacakları hayvanların kulak küpesi ve nakil belgesi olup olmadığı ile aynı şekilde başka ilden sevk edilen hayvanların 'veteriner sağlık raporu' olup olmadığını kontrol etmeleri ve bu belgeleri bulunmayan hayvanları satın almamaları gerekir" diye konuştu.

Kurban olarak tercih edilecek hayvanlar

Nail Kırmacı şunları söyledi: "Hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanlar kurban olarak tercih edilmeli, damızlık değeri olan dişi hayvanların kesimi yasaklanmıştır. Kurban edilecek hayvanın, sağlıklı, azaları tam ve besili olması, kötürüm derecesinde hasta, zayıf ve düşkün olmaması gerekir. Sağlıklı hayvanların belirgin özellikleri vardır; deri yumuşak ve elastiki, bakışları canlı kıllar ince ve parlaktır. Ayrıca, göz, burun, ağız, meme ve arkasında anormal akıntılarla bacak ve ayaklarında topallık, deri ve memelerinde hastalık belirtisi şişkinlik, renk değişimi ve yara bulunmaz. Çok zayıf, gebe, yeni doğum yapmış, yüksek ateşi olan, kılları karışık ve mat halde, görünüşü canlı olmayan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız, yaralı, salya ve gözde akıntısı bulunan, pis kokulu ishali olan, öksürük, nefes darlığı, pis kokulu burun akıntısı olan hayvanlar alınmamalıdır.

Kurbanlık olacak sığır ve mandalar iki yaşını (24 ayını), keçi ve koyun bir yaşını bitirmiş olmalıdır. Ancak, koyunlarda altı aylıktan sonrakilerin bir yaşını dolduranlar kadar gelişmiş ve cüsseli olması yeterli kabul edilmiştir. Kurbanlık hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve yaş bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla bakanlığımızca 'https://hayvanbilgi.tarim.gov.tr/' web sayfası ile 'HaySag' isimli mobil uygulama hazırlanarak kullanıma açılmıştır." - SAMSUN