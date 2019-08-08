08.08.2019 11:39

Kurbanlığı yere yatırmanın kolay yolunu öğrendiler

Kursiyerlerin paniği kameraya yansıdı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından kurban kesimi kursu açıldı. Kurbanlığı yatırma tekniğinin gösterildiği anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Halk Eğitim Merkezi, İnegöl Müftülüğü, İnegöl Belediyesi ile İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü iş birliğiyle küçükbaş ve büyükbaş kurban kesim kursu açıldı. Kursa 32 kişi iştirak etti. Kursu başarıyla tamamlayanlara belgeleri verilmeden önce mezbahada büyükbaş hayvanın nasıl yere yatırılacağı tatbiki olarak gösterildi.

İnegöl Belediyesi Veteriner Müdürü Musa Subaşı kursa katılanlara Almanların bulmuş olduğu tekniği uygulamalı olarak gösterdi. Daha sonra bazı kursiyerlerde yerinde pratik yaparak büyükbaş hayvanın yatırma işlemi kendileri yaptı. Kursiyerler daha sonra mezbahada hayvan kesimlerini izledi.

Halk Eğitim Müdür Yardımcısı Bahri Aydın, 20 saatlik kursumuza ilgi büyük oldu. Yaklaşık 35 arkadaşımız bu kursa başvurdu. Dün Ömer Faruk Atan hocamız tarafından dini bilgiler verdi. Daha sonra iş sağlığı hakkında kursiyerlerimiz bilgilendirildi. Bugün ise İnegöl mezbahasında uygulamalı olarak hayvan yatırma tekniklerini ve kesim işlerini gördüler. İlk kursumuz sona erdi. 32 kayıtlı öğrencimiz var. Bunlara belgeleri takdim edilecek. İkinci bir kurs daha açmayı düşünüyoruz" dedi.

Kaynak: İHA