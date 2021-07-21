Kurbanlar pahalı olunca elde kaldı
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Kurbanlar pahalı olunca elde kaldı

Kurbanlar pahalı olunca elde kaldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'da en ucuzu bin 800 liradan başlayan ve 5 bin liraya kadar çıkan küçükbaş kurbanlıkların yarısı elde kaldı.

Adana'da en ucuzu bin 800 liradan başlayan ve 5 bin liraya kadar çıkan küçükbaş kurbanlıkların yarısı elde kaldı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde kurban pazarları yavaş yavaş boşaltılmaya başladı. Adana Kasaplar Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın Canlı Hayvan Kilogram ve Kesim Ücreti Komisyonu Oda Başkanı Saruhan Yağmur başkanlığında, küçükbaş hayvanların canlı kilogram satış fiyatı 35 TL, büyükbaş tosunların kilogram satış fiyatı ise 30 lira olarak belirlenmişti. Bu fiyatlamayla Adana'da kurban pazarlarında en düşük küçükbaş kurbanlık bin 800 lira olurken en pahalısı ise 5 bin lira oldu. Geçen yıla oranla yüzde 20 civarında fiyat artışından dolayı bu yıl kurban pazarında istenilen hareketlilik olmadı. Bayramın birinci gününde öğleden sonra kurban fiyatları 100 ile 300 lira arasında düşse de yine de zor alıcı buldu. Pazara gelen bir çok kurban satıcısı hayvanların yarısını anca sattı.

Kars'tan Adana'ya kurban satmaya gelen Ahmet Keten, getirdiği 150 küçükbaşın 100'nü sattığını geçen yıl bayramın son günü bütün hayvanlarını bitirdiğini ancak bu yıl fiyatlar yüksek olduğu için bütün malını satamadığını söyledi. - ADANA

Kurbanlar pahalı olunca elde kaldı
Kurbanlar pahalı olunca elde kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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