Kurbanlar, onay aldıktan sonra kesilecek Amasya'nın Merzifon ilçesinde toplu kurban kesimleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra gerçekleştirilecek.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde toplu kurban kesimleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün onayı alındıktan sonra gerçekleştirilecek.

Yeni tip korona virüs (kovid-19) nedeniyle salgının yayılmasını önlemek, bulaş riskini ortadan kaldırmak adına Kurban Bayramı'nda vatandaşların hijyen kurallarına uygun olarak kurbanlarını kesebilmeleri için dernek, vakıf veya özel mülk sahiplerine ait toplu kurban kesimine uygun olan mekanlar tespit edilecek.

Bu kapsamda toplu kurban kesimi için mekan sahipleri veya sorumlu vatandaşlar, yarın mesai bitimine kadar ilçe müftülüğüne dilekçe ile müracaat edecek.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kontrolüyle onay alındıktan sonra söz konusu kesim yerleri aktif hale getirilecek. Bu sebeple toplu kurban kesimi yapılan mekan sahiplerinin ve sorumlu kişilerin mağdur olmamaları için gerekli hassasiyeti göstermesi isteniyor. - AMASYA

Kaynak: İHA