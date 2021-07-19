Kurbanlar için 'kol koparan' pazarlıklar

Bingöl'de, Kurban Bayramı'na 2 gün kala canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken, kurbanı uygun fiyata almak isteyenler ve besiciler arasında kıyasıya pazarlıklar yapılmaya başlandı.

Bingöl'de, Kurban Bayramı'na 2 gün kala canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken, kurbanı uygun fiyata almak isteyenler ve besiciler arasında kıyasıya pazarlıklar yapılmaya başlandı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Canlı Hayvan Pazarında yoğunluk artmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarlarına gelen vatandaşlar, kurbanlıklarını özenle seçip bayram günü kesmeyi planlıyor. Covid-19 ile mücadele kapsamında aşı olan birçok besici ve vatandaş ise kol koparırcasına kadar kurban pazarlığı yapmaya başladı. Kentin çeşitli yerlerinden getirilen küçükbaş bin 500 ile 2 bin 500 lira, büyükbaş ise 5 bin ile 25 bin lira arasında olan hayvanlar, alıcılarını bekliyor.

Karlıova ilçesinden 80 adet küçükbaş hayvanını pazara getiren Orhan Bingöl, "3 gündür buradayım, 7 adet satabildim. Bir kampanya başlattım, 5 alana 1 bedava yaptım. Almak isteyenler gelebilir, her türlü kolaylığı yapacağım" dedi.

Kurbanlık almak için pazara gelen ve pazarlık sonucu bin 600 liraya koyun alan vatandaşlardan Niyazi İnan, "Kurbanlık almak için hayvan pazarına geldim. Kurbanımızı aldım. Pazarlık ettik, aldım ve işimi bitirdim. İnşallah bayram günü gelip keseceğim" şeklinde konuştu.

Pazara 25 hayvan getiren ve 15'ini satan besici Hakan Kılıç, "Hayvancılık ile uğraşıyorum yıllardır. Bu yıl 15 tane hayvanımızı sattık. Gayet normal gidiyor satışlar. Piyasa iyi, halkımız da bizi tercih ediyor. Fiyatı en düşük hayvanımız 5 bin liradan başlıyor. Irkına, cinsine göre değişiyor. 11 bin liraya kadar gidiyor. Hayvanlarımız genç, halkımız da tercih ediyor" diye konuştu. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı