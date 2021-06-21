"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş"

'Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş'
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, vatandaşlarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban bağışı organizasyonuna destek olmaya davet etti.

Vali Fuat Gürel, vatandaşlarımızı Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğinde "Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla başlatılan vekaletle kurban bağışı organizasyonuna destek olmaya davet etti.

Vali Gürel'i makamında ziyaret eden İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Karabük Şube Başkanı İlyas Yılmaztürk, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından "Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" sloganıyla sürdürülen vekaletle kurban organizasyonu hakkında bilgi vererek, Yurtiçi Kurban Bedelinin 1. 125 ?, Yurtdışı Kurban Bedelinin 925 ? olduğunu ifade etti.

Kurbanını vekalet yoluyla kestirmek isteyen vatandaşları TDV'ye bağışta bulunmaya davet eden Vali Fuat Gürel, başta yetim ve öksüzler olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin Kurban Bayramı sevincine hep birlikte ortak olacaklarını vurguladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Boris Johnson Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Emel Sayın Merve Dizdar Demet Özdemir Rafet El Roman
Spor Ali Koç Gareth Bale Çağlar Söyüncü Hakan Çalhanoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 14:48:54. #1.14#

title