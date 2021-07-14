Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
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Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Güncel

Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur: "Et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer" Kebapçı Yaşar Aydın: "Mangal kömürü iyi yanmalı, yoksa zehirler" Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da kebapçılar...

Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur:

"Et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer"

Kebapçı Yaşar Aydın:

"Mangal kömürü iyi yanmalı, yoksa zehirler"

ADANA - Kurban Bayramı öncesinde kebabın başkenti Adana'da kebapçılar ve kasaplar etlerin nasıl saklanıp tüketilmesi konusunda uyarılarda bulundu. AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur kurban etinin en az bir gün dinlenmesinin uygun olacağını belirtirken, kebapçı Yaşar Aydın ise ilk günkü etle Adana Kebap yapılmasının lezzetli olmayacağını söyledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala etlerin muhafaza edilmesi ve tüketilmesi noktasında dikkat edilmesi gerekenler hakkında kasap ve kebapçılar uyarılarda bulundu.

"Et dinlenmeden kebap olursa mangaldan düşer"

AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili ve Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Yağmur, yaptığı açıklamada, "Kurbanlar işinde ehli olan kasaplara kestirilmeli. Kurbanlar kesildikten sonra hemen hazırlayıp pişirilmemeli. Kurbanı kestikten sonra belirli parçalar dağıtılıp diğer etlerde 5-6 saat dinlendirilmeli. O kurban eti daha lezzetli olur. İlk gün Adana Kebap yapılmasın. O et dinlenmeden kebap olursa şişten düşer" dedi.

"İlk gün kavurma yapılır"

Kentte uzun yıllardır kebapçılık yapan Yaşar Aydın ise kurban etiyle ilk gün Adana Kebap yapılmasının lezzet açısından uygun olmadığını belirterek, "İlk gün ki kurban etiyle kebap yaptığında tat alamazsın. Vatandaşlar ilk gün kavurma yapsınlar, ikinci gün kebap yapsınlar. Bir gün et dolapta dinlensin. Kavurmayı da köz ateşinde sac tavalarda yapsınlar" diye konuştu.

Adana Kebap'ın tarifini de veren Aydın, "Kıyma, tuz ve biberle güzelce yoğrulmalı. Ardından da şişe takılmalı ve mangala atılmalı. Mangalda da hafif bir yanı piştiğinde diğer yanını çevirsinler. Bu şekilde pişer kebap" dedi.

Mangal kömürünün iyice yanması gerektiğini de belirten Yaşar Aydın, "Ateşin kömürü iyice yanmalı. O kömür is yapmamalı. Eğer is yaparsa zehirler. O kömür yandıktan sonra mangala iyice yayılmalı. İlk gün kurban etiyle Adana Kebap yapılırsa tat alamazlar. O et sert olur. İkinci gün yapılırsa daha güzel tat alırlar" diye konuştu.

Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı
Kurbanın ilk günü Adana Kebap yapmayın uyarısı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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