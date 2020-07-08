Kurbanın 1.5 tonluk 'Paşa'sı 45 bin liradan satışa çıkarıldı Kurbanın 1.5 tonluk 'Paşa'sı 45 bin liradan satışa çıkarıldıKARS'ın Selim İlçesinin Tozluca köyünde yetiştirilen 1.5 tonluk 'Paşa' kurbanlık için 45 bin liradan satışa çıkarıldı.

Kurbanın 1.5 tonluk 'Paşa'sı 45 bin liradan satışa çıkarıldı

KARS'ın Selim İlçesinin Tozluca köyünde yetiştirilen 1.5 tonluk 'Paşa' kurbanlık için 45 bin liradan satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç tarafından özel olarak yetiştirilen 3 yaşındaki simental cinsi damızlık boğanın 90 yavrusu bulunuyor.

Tozluca köyünde hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç, buzağı üretimi için tohumluk olarak kullandığı boğayı Kurban Bayramı öncesi satılığa çıkardı. 3 yaşındaki boğadan şimdiye kadar 90 yavru elde ettiğini belirten Öztürk Saraç, tohumluk değerini kaybetmeye başladığı için satmayı düşündüklerini belirtti. 45 bin lira fiyat belirledikleri boğanın günde 30 kilogram yem tükettiğini ifade eden Saraç, 'Kazancından değil hayvanı çok sevdiğimiz için bulunduruyoruz. Bunun asıl önemi bundan buzağı elde ediyoruz. Fazla kilo almaması için fazla da yedirmiyoruz. Boğamızın azgınlığı da yoktur. Oldukça uysal bir boğa. Normalde bu yaştaki bir hayvan sakin olmaz ama bu hayvan oldukça sakin. Artık tohumluk vasfını yitirmekte olduğu için satmayı düşünüyoruz. Pazarlık payı da olmak kaydıyla fiyatı 45 bin TL'dir' diye konuştu.

Kaynak: DHA