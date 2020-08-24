Kurbandan kaçan koyun 24 gün sonra bulundu
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Kurbandan kaçan koyun 24 gün sonra bulundu

Kurbandan kaçan koyun 24 gün sonra bulundu -Kaybolan kurbanlık koyun, sosyal medya sayesinde bulundu Denizli'nin Çal ilçesinde, bir vatandaşın arife günü 2 kurbanlık koyunu kayboldu.

24.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 24.08.2020 15:04

Kurbandan kaçan koyun 24 gün sonra bulundu

-Kaybolan kurbanlık koyun, sosyal medya sayesinde bulundu

DENİZLİ - Denizli'nin Çal ilçesinde, bir vatandaşın arife günü 2 kurbanlık koyunu kayboldu. Kurban Bayramının ilk günü bulunan koyunların ikincisi, 24 gün sonra sosyal medya aracılığıyla sahibine ulaştırıldı.

Olay, Çal ilçesi Yukarıseyit Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kurban Bayramından bir gün önce 30 Temmuz 2020 günü Yusuf Ayaztepe 2 adet kurbanlık koyun satın aldı. Eve getirerek kapalı alana koymak istediği sırada koyunlarını kaçıran Ayaztepe, belli bir süre aradıktan sonra koyunlarından 1'ini bularak eve geriye döndü. Ayaztepe, 1 adet daha kurbanlık satın alarak Kurban Bayramı günü koyunlarını keserek ibadetini yerine getirdi. Arife gününden yaklaşık 24 gün sonra aynı mahallede oturan Akif Horoz (49), sabahın erken saatlerinde koyunlarını otlamaya çıktığı ve sürünün arasına bir yabancı koyunun girdiğini fark etti. Sürüye takılan koyun ile birlikte ahıra dönen Horoz, sosyal medya üzerinden koyun bulduğunu paylaştı. Bunu duyan Ayaztepe, koyunu bulan Horoz'un yanına giderek kendisinin olup olmadığına baktı. Koyunun özelliklerine bakarak üzerine boya ile tüylerine 'Y' harfini yazdığını ve kendi koyunu olduğunu anladıktan sonra teslim aldı.

Umudunu kestiği hayvanına 24 gün sonra kavuşmanın sevincini yaşayan Yusuf Ayaztepe, "30 Temmuz günü, 2 tane kurbanlık aldım 2'sini bir kaçırdık birini bulduk. Bulduğumuzu bağladık, diğerini bulamadık ayın 22'sinde sabah Akif Horoz'dan bir haber aldım. Koyun olduğunu ve bulduk. Kurban Bayramında bir tane daha aldım, o gün sabah bir tane daha bularak aldım ve kestim" dedi.

"Sosyal medya üzerinde paylaşımda bulundum"

Koyunlarını otlatmaya çıkan ve aralarına karışan yabancı hayvanın sahibine sosyal medya aracılığıyla ulaşan Akif Horoz ise, "Yusuf Abi kurbanlık almış, tabi bu hayvanı ellerinden kaçırmışlar, kırsal bir bölgeye kaçmış kayalık bir bölgeye, Çal Kanyonu'nun olduğu yerde su falan olduğu için burada hayvan yaşamış. Bende küçük çapta bir hayvancılık yaptığım için hayvanları o taraflara gezmeye götürmüştüm. Sabah saat 6 gibi benim koyunların içerisine girdi tabi bende önce şaşırdım bu hayvan buraya nereden geldi falan diye, sonra benim hayvanlar ile beraber ahırıma getirdim. Ahırdan sonra sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundum. Köyümün, halkımın bende çoğu kayıtlı olduğu için bende bir yayın yaptım 'Bir küçükbaş hayvan bulunmuştur' diye. Yusuf ağabeyim geldi, özelliklerini sordu ve kendisi de bildiği için teslim ettim, nasibinde varmış, geri bulduk tabi koyunun orada 24-25 gün yaşaması doğal bir muhteşemlik Allah'tan bulundu, teslim edildi" diye konuştu.

Kurbandan kaçan koyun 24 gün sonra bulundu

Kaynak: İHA

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