Kurbanda kesim yapacak kasaplar sertifikalarını aldı
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Kurbanda kesim yapacak kasaplar sertifikalarını aldı

Kurbanda kesim yapacak kasaplar sertifikalarını aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gaziosmanpaşa'da Kurban Bayramı'nda kesim yapacak kasaplar için eğitim kursu düzenlendi.

Gaziosmanpaşa'da Kurban Bayramı'nda kesim yapacak kasaplar için eğitim kursu düzenlendi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, Gaziosmanpaşa Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Müftülüğü ile birlikte bayramda kesim yapacak kasaplar için kurban kesim kursu düzenledi. Kurban kesimi sırasında yaşanabilecek kazaların önüne geçilmesi ve kaçak kesimlerin önlenmesi amacıyla düzenlenen eğitim kursunda 14 kursiyere uzman eğitmenler tarafından kesim öncesi, kesim sırası ve sonrasında yapılması gerekenler anlatıldı.

İlk olarak kursiyerlere Müftülük yetkilileri tarafından dini esaslar ve kurallar aktarıldı. Ardından Gaziosmanpaşa Belediyesi veteriner hekimleri tarafından kesim işleminin nasıl yapılacağı hakkında pratik ve uygulamalı eğitimler verildi. Son olarak kursiyerler Halk Eğitim Merkezi bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgilendirildi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerlere Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından sertifikaları teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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