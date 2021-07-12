KURBANDA KAÇAK KIYMA ÇEKEN VE KESİM YAPANLARA POLİS VE ZABITA MÜDAHALE EDECEK
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KURBANDA KAÇAK KIYMA ÇEKEN VE KESİM YAPANLARA POLİS VE ZABITA MÜDAHALE EDECEK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA Kasaplar Odası Başkanı ve AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili Murat Saruhan Yağmur, kurban kesim yerlerinde sadece bonservis kimliği olan kasaplara kesim yetkisinin verildiğini kaydetti.

ADANA Kasaplar Odası Başkanı ve AB Dünya Et Konseyi Başkan Vekili Murat Saruhan Yağmur, kurban kesim yerlerinde sadece bonservis kimliği olan kasaplara kesim yetkisinin verildiğini kaydetti. Yağmur, bakkal, manav gibi iş yerlerinde kıyma çekilmesinin de Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yasaklandığını belirterek, ??Bu tarz iş yerlerinde kıyma çekildiğini gören vatandaşlarımız polis ve zabıtaya haber versin" dedi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala küçükbaş hayvanlar çiftliklerde satışa hazır hale getirildi. Aşıları tamamlanan ve bakımları yapılan keçi ve koyunlar, satış yerlerine götürülmeye başlandı. Adana Kasalar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, kentte bu yıl ortalama 600 bin kurbanlığın satışa çıkacağını söyledi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile bu yıl pandemi kurallarına uyularak kesim yapılacak yerlerin hazırlandığını söyleyen Yağmur, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'BONSERVİSİ OLMAYAN KİŞİLERİN KESİM YAPMASI YASAK'

Kararnamede kurban kesimi hususunda herkesin kasap olarak kesim yapmasının yasak olduğunu dile getiren Yağmur, "Kararnameye göre bonservisi olmayan kişiler kurban kesemeyecek. Vatandaşlarımız kendisini kasap olarak tanıtan kişilerden kimlik sorarak bonservisi olup olmadığını öğrenebilirler. Bu bonservisler, onaylı kimliklerdir. Vatandaşlarımız tanımadıkları kişilere kurbanlarını kestirmesin" dedi.

'HERKES KIYMA ÇEKEMEYECEK'

Geçtiğimiz yıllarda, bakkal, market, manav gibi birçok farklı iş yerlerinde kıyma çekilmesinde yasaklanarak sadece bonservisi olan kasapların yapacağını belirten Yağmur, "Bu tarz iş yerlerini gören vatandaşlarımız polisi, zabıtayı arayıp şikayet edebilirler" diye konuştu.

DİŞİ KISIRLAŞTIRILMIŞ KOYUNLARA DİKKAT

Kurban seçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Yağmur, şunları kaydetti: "Cılız, ağzından salya akan, derisinde sıkıntı olan kurbanları almayın. Mutlaka koyunun geldiği yerin ve veteriner işlemleri yapılan belgeleri sorsunlar. Ayrıca kısırlaşmış dişi koyunda satanlar oluyor. Kısırlaştırılmış koyunda kurban edilmez. Bununla ilgili vatandaşlarımız dikkat etsin."

KURBANDA KAÇAK KIYMA ÇEKEN VE KESİM YAPANLARA POLİS VE ZABITA MÜDAHALE EDECEK
KURBANDA KAÇAK KIYMA ÇEKEN VE KESİM YAPANLARA POLİS VE ZABITA MÜDAHALE EDECEK
KURBANDA KAÇAK KIYMA ÇEKEN VE KESİM YAPANLARA POLİS VE ZABITA MÜDAHALE EDECEK
KURBANDA KAÇAK KIYMA ÇEKEN VE KESİM YAPANLARA POLİS VE ZABITA MÜDAHALE EDECEK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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KURBANDA KAÇAK KIYMA ÇEKEN VE KESİM YAPANLARA POLİS VE ZABITA MÜDAHALE EDECEK - Haberler
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