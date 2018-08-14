Kurbanda Hayvan Pazarı Açık Olacak
Kilis Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının kurban bayramı ilk 3 günü hizmet vereceği bildirildi.
Kilis Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının kurban bayramı ilk 3 günü hizmet vereceği bildirildi.
Kurban bayramının yaklaşmasıyla birlikte Kilis Belediyesi tarafından bayram tedbirleri alınmaya devam ediyor. Kesmelik mevkisinde bulunan Kilis Belediyesi Canlı Hayvan Pazarının Kurban Bayramın ilk 3 günü vatandaşlara hizmet vereceği, personelin kurban bayramında görevinin başında olacağı bildirildi. - KİLİS