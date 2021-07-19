Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan yakalama timi, kurban pazarında ellerindeki enjektörlü havalı tüfek ile nöbet tutuyor.

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan yakalama timi, kurban pazarında ellerindeki enjektörlü havalı tüfek ile nöbet tutuyor.

Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Kaçan kurbanları yakalamak için de Kocasinan Belediyesi tarafından hayvan yakalama timi kuruldu. 3 ekip, 6 kişiden oluşan tim, kaçan hayvanları yakalamak için kolları sıvayarak beklemeye başladı. Ayrıca, ekipler kurban pazarında da ellerindeki enjektörlü havalı tüfekler ile nöbet tutuyor.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Mehmet Doğan, "Kaçan kurbanlıkları yakalayan ekibimiz 3 ekip olmak üzere 6 kişiden oluşuyor. 1 ekibimiz kurban pazarında sabit olarak duruyor. Diğer ekiplerimiz de sahada sürekli olarak vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Vatandaşlarımız bize 222 70 00 numaramız üzerinden çözüm merkezini arayarak ulaşabilirler. Ekiplerimiz profesyoneldir. Veteriner fakültesinde 80 saatlik 1 ay süren eğitim aldılar. Hayvan davranışları ve refahı konusunda profesyoneldir. Hayvana nasıl yaklaşacağını ve davranacağını çok iyi bilen bir ekibimiz var. Ekibimiz hayvanları yakalarken genellikle üflemeli enjektör kullanıyorlar. Hayvana eziyet etmeden, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirebilecek bir şekilde hayvanları yakalayıp teslim ediyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı