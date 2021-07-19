Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor

Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan yakalama timi, kurban pazarında ellerindeki enjektörlü havalı tüfek ile nöbet tutuyor.

Kayseri'de, Kocasinan Belediyesi tarafından oluşturulan hayvan yakalama timi, kurban pazarında ellerindeki enjektörlü havalı tüfek ile nöbet tutuyor.

Kayseri'de yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban pazarlarında hareketlilik başladı. Kaçan kurbanları yakalamak için de Kocasinan Belediyesi tarafından hayvan yakalama timi kuruldu. 3 ekip, 6 kişiden oluşan tim, kaçan hayvanları yakalamak için kolları sıvayarak beklemeye başladı. Ayrıca, ekipler kurban pazarında da ellerindeki enjektörlü havalı tüfekler ile nöbet tutuyor.

Kocasinan Belediyesi Veteriner İşleri Şefi Mehmet Doğan, "Kaçan kurbanlıkları yakalayan ekibimiz 3 ekip olmak üzere 6 kişiden oluşuyor. 1 ekibimiz kurban pazarında sabit olarak duruyor. Diğer ekiplerimiz de sahada sürekli olarak vatandaşlarımıza hizmet verecekler. Vatandaşlarımız bize 222 70 00 numaramız üzerinden çözüm merkezini arayarak ulaşabilirler. Ekiplerimiz profesyoneldir. Veteriner fakültesinde 80 saatlik 1 ay süren eğitim aldılar. Hayvan davranışları ve refahı konusunda profesyoneldir. Hayvana nasıl yaklaşacağını ve davranacağını çok iyi bilen bir ekibimiz var. Ekibimiz hayvanları yakalarken genellikle üflemeli enjektör kullanıyorlar. Hayvana eziyet etmeden, vatandaşlarımızın kurban ibadetlerini yerine getirebilecek bir şekilde hayvanları yakalayıp teslim ediyorlar" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korkutan haber Çin'den geldi! 'Monkey B' virüsünden ilk ölüm
Korkutan haber Çin'den geldi! "Monkey B" virüsünden ilk ölüm
Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın
Atama sonrası müdüre gönderilen çelenk dikkat çekti: Çekemeyenler zil taksın
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Bilim Kurulu Üyesi Afşin Emre Kayıpmaz'dan bayram için korkutan uyarı: Dikkat etmezsek Delta varyantı yayılımı artar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akalın Serra Arıtürk Şahan Gökbakar Neslihan Atagül
Spor Metin Oktay Şenol Güneş Mehmet Topal Gökhan Gönül Ahmet Ağaoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban yakalama timi enjektörlü havalı tüfek ile pazarda nöbet tutuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 01:21:55. #1.14#

title